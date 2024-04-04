Yemekteyiz'e katılan yarışmacı o tatlının ismini duyunca krize girdi: Önce inledi sonra ağladı

Tv8'de ekranlarında yayınlanan 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' programında izleyicileri şaşırtan bir olay oldu. Zuhal Topal'ın "Şu yapılsa yemem dediğiniz bir yemek var mı?" sorusu üzerine yarışmacı Kübra Hanım, bir tatlının adını duyduğunda krize girdiğini söyleyerek bahsi geçen tatlının adını kağıda yazdı. Diğer yarışmacının kağıdın üzerinde yazan 'kalburabastı' yazısını okumasıyla birlikte Kübra Hanım krize girdi. Önce inleyen sonra titreyip ağlamaya başlayan yarışmacı, tepkileriyle masadakilerin ağzını açık bıraktı.

"Annem bu tatlıyı yaptıktan sonra yaptığı gecesi ben o tatlıyı yedim. Tatlıyı yedikten sonra kabus geçirdim. Kabusu tatlıyı yediğim için gördüğümü düşündüm. O tatlının böyle bir uğursuzluk getirdiğine inanıyorum" diyerek fobisinin sebebini açıklayan yarışmacı karşısında şaşkına dönen Zuhal Topal ise "Tövbe yarabbim" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

