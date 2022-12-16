﻿Yemen'de hükümet güçleriyle silahlı kabile üyeleri arasında çatışma

Suudi Arabistan merkezli "Arabi 21" internet sitesinin haberine göre, kabile güçleri, benzin istasyonlarına yakıt tedariki için Guveyraban bölgesinde bulunan ve Marib kenti ile diğer doğu vilayetlerini birbirine bağlayan uluslararası yolu kapattı.

Bunun üzerine yolun açılmasını isteyen hükümet güçleri ile silahlı kabile üyeleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada kabile üyelerinden en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede tekrarlanan bu durum nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.