﻿Mayın patlaması sonucu ikisi çocuk üç kişi öldü

Hudeyde'nin Hays ilçesinde yola döşenen mayın, sivillerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada Halil Vehib (12), Mustafa Aşebi (35) ile Sabir Meşhur (15) adında 3 sivil hayatını kaybetti, 12 yaşında bir çocuk da yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BİNLERCE MAYIN MAĞDURU VAR

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki mayınları temizlemek için başlattığı Mayın Temizleme Projesi'ne (MASAM) ait Twitter hesabından 4 Aralık'ta yapılan açıklamada, Ağustos 2018'den bu yana Yemen genelinde döşenen mayın ve mühimmatlardan 375 bin 302'sinin kontrollü şekilde imha edildiği belirtilmişti. (AA)