Yengesini 24 yerinden bıçakladı. Tüyler ürperten cinayet

Samsun'un Terme ilçesinin kırsal mahallesi İlimdağ'da, 1 Ağustos'ta saat 10.00 civarında gerçekleşen cinayet tüyler ürpertti.

Alınan bilgilere göre, Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin eşi olan, 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37) 24 bıçak darbesiyle öldürdü.

OĞLU VE ANNESİ TUTTU, KENDİSİ BIÇAKLADI

İddiaya göre, olay sırasında Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ve lise öğrencisi oğlu Ü.D., Fatma Demir'i tutarak Mustafa Demir'in bıçaklamasına yardım etti.

Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Demir ve diğer iki şüpheli, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın hemen ardından cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı.

KIZININ FERYATLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu görüntülerde, ölen kadının kızının feryatları ve Fatma Demir'in yerde can çekişmesi izlenirken, katil ve annesinin tarım aracıyla olay yerinden geri geri kaçmaları, olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Fatma Demir'in otopsi sonuçlarına göre, 24 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili savcılık soruşturması ise devam ediyor.