Zafer Arapkirli'den Bakan Karaismailoğlu'nu çılgına çevirecek paylaşım

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'na binen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Fevzi Çakmak-Hastane metro istasyonu ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu arasında yolculuk etti.

Metroda yolcularla sohbet eden Karaismailoğlu'na vatandaşlar, metronun havalimanı ulaşımı için kendilerine çok büyük kolaylık sağladığını söyleyerek, teşekkür etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, Ankara seyahati için bugün havalimanına metro ile gelmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Ünlü gazeteci Zafer Arapkirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun metro gezisini sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Zafer Arapkirli Twetter hesabından

"AYAKTA KALMA ADİL

Oturabilirsin.

Bak, arkanda boş koltuklar var.

Şovu bu kadar abartmasan?

Hem, arkadaki kameralar da “Adil, Sabiha Gökçen’e metro ile gitti” şovuna zarar veriyor.

Bari, “habersizmiş gibi” çekselerdi Adil. Şu basın danışmanın acemi galiba Adil.

İlahi Adil 🤣🤣🤣" paylaşımını yaptı.