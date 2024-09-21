Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Altaylı'ya ağır ifadelerle yüklendi

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Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Altaylı'ya ağır ifadelerle yüklendi

Fatih Altaylı'nın İsrail saldırıları için yazdığı ifadelere tepki gösteren Yeni Akit gazetesi yazarı, Karahasanoğlu, "Birisi çıkıp da sen ne alçak adamsın..." şeklinde ağır bir yazı kaleme aldı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, " Açık söyle, Narin'e de güldün, Sıla'ya da değil mi Altaylı" başlıklı yazısında ağır ifadeler kullandı. Karahasanoğlu, Altaylı'nın İsrail'in çağrı cihazlarını a yerleştirdiği bombalarla 8 yaşındaki Fatima Abdullah da dahil olmak üzere birçok sivil insanın öldürülmesiyle ilgili yazdığı, " İsrail'e kızabiliriz, kınayabilirz, sorumsuzlukla suçlayabiliriz, sivilleri gözetmemekle itam edebiliriz." yorumuna hakaretle karşılık verdi.

Karahasanoğlu, söyle yazdı: "8 yaşındaki Fatima Abdullah da dahil olmak üzere, birçok sivil insanın öldüğü İsrail’in çağrı cihazlarına yerleştirdiği bombalarla öldürmesi katliamı için, bakın ne yazmış:

“İsrail’e kızabiliriz, kınayabiliriz, sorumsuzlukla suçlayabiliriz, sivilleri gözetmemekle itham edebiliriz.”

Yok canım, sivillerin öldürülmesine itiraz falan ettiği yok..

Bunlar, işin kıvırmacası..

Birisi çıkıp da, “Sen ne alçak adamsın. 8 yaşındaki kız çocuğunun öldüğü bir saldırıyı, binlerce insanın öldürüldüğü Gazze saldırılarının faili İsrail’i Türkiye ile nasıl bir tutabilirsin. Gazzelileri de, PKK terör örgütü üyeleri ile nasıl kıyaslayabilirsin” dediğinde..

Aklı sıra, “Yazımda, ‘İsrail’e kızabilirsiniz’ dedik ya” diyerek kendisini savunacak.."

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Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Altaylı'ya ağır ifadelerle yüklendi
Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Altaylı'ya ağır ifadelerle yüklendi