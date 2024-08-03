Akit'ten tacize uğrayan kadınlar için iğrenç başlık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akit'ten tacize uğrayan kadınlar için iğrenç başlık

Beyoğlu Cihangir’de eğlenmeye gittikleri mekanda tacize uğrayan 3 genç kadınla ilgili haber yapan Yeni Akit iğrenç bir başlık attı. Akit’in başlığı sosyal medyada tepki çekti.

İstanbul Beyoğlu’nda bir meyhaneye eğlenmeye giden 3 genç kadın yan masadan gelen ikramı geri çevirdi. Sözlü tacizden rahatsız olan kadınlar mekandan ayrılmak isteyince gelen hesap 10 bin liraya yükseldi. 3 genç kadın 9 bin lira ödeyip mekandan ayrılmaya çalışınca devreye mekanın sahibi girdi. Mekanın sahibi kadınların önünü kesmeye çalışken çalışanlar da 3 kadına saldırdı. Saldırıya uğrayan kadınlar polise giderek şikayetçi oldu.

YENİ AKİT’TEN İĞRENÇ BAŞLIK

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesi eğlenmek için gittikleri mekanda tacize ve saldırıya uğrayan 3 genç kadınla ilgili iğrenç başlık atıldı. Akit’in internet sitesinde olayla ilgili “Alın size alkollü mekanda özgürlük! Seküler laikçi kızlara önce taciz sonra saldırı” başlığı atıldı.

Söz konusu haberde “Seküler yaşam tarzının neden olduğu iğrençliklere yenisi eklendi. Cihangir’de 20’li yaşlardaki kızlar alkollü mekanda önce taciz edildi, ardından dövüldü” ifadeleri yer aldı.

Akit’in haberinde kadınların tacize uğramasının suçu laikliğe atılırken söz konusu başlık sosyal medyada büyük tepki çekti.

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