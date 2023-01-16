Yeni aldığı otomobil seyir halindeyken çıkan yangında kül oldu

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HD 8832 plakalı otomobilden Orhanlı mevkisine geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücüsü aracı yol kenarına çekerken, hemen yakında bulunan Mehmetçik Vakfı benzin istasyonu çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaptı.
Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücünün aracı yeni satın aldığı ve memleketine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. (AA)
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