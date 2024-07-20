Yeni atandığı köyü güzelleştirmek için temizliğe başlayan imam

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni atandığı köyü güzelleştirmek için temizliğe başlayan imam

Yeni atandığı köyü güzelleştirmek isteyen imam Nevzat Boyraz, temizlik çalışmalarıyla dikkat çekti. Köydeki çevre temizliği için kolları sıvayan Boyraz’ın bu özverili davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı.

Yeni atandığı köyde çevre temizliğine öncülük eden imam Nevzat Boyraz, toplum hizmetindeki özverili yaklaşımıyla dikkat çekti. Köyün daha temiz ve düzenli bir hale gelmesi için temizlik çalışmalarına başlayan Boyraz, köy halkından ve sosyal medyadan büyük takdir topladı.

Nevzat Boyraz, yeni görevine başladığı köyde gördüğü ihtiyaçlar doğrultusunda, çevre temizliği için kolları sıvadı. Temizlik çalışmalarına kendi başına başlayan Boyraz, köyün çeşitli noktalarında temizlik yaptı, çöp topladı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

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