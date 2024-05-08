Yeni Casper VIA M40 akıllı telefon satışa çıktı

Kaynak: İHA
Yeni Casper VIA M40 akıllı telefon satışa çıktı
Casper VIA telefon ailesinin en yeni üyesi olan Casper VIA M40, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu birçok özelliği sunarak dikkat çekiyor.

Yapay zeka destekli 50MP arka ve 13MP ön kamerası, uzun ömürlü 5 bin mAh batarya kapasitesi ve 128GB depolama alanı gibi özelliklerle donatılmıştır.

VIA M40, 6GB RAM'e ek olarak 6GB Sanal RAM kullanarak telefon performansının sürekliliğini sağlamakta ve pil ömrünü optimize etmektedir. Bu özellik sayesinde, yüksek kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım sağlanmaktadır. Ayrıca, telefonun ekran deneyimi de oldukça etkileyicidir. 1600x720 çözünürlüğe sahip 6.53 inçlik HD+ ekranı, 450 NIT ekran parlaklığı ve 90Hz yenileme hızıyla oyun ve video deneyimlerini zenginleştirmektedir.

Casper VIA M40 ayrıca derin ve odaklı fotoğraflar çekme imkanı sunmaktadır. Arcsoft firmasının lisanslı yapay zeka destekli ön ve arka kamerasıyla donatılmış olan telefon, 50MP ana kameraya ek olarak 2MP bokeh açı kamerası ve 2MP makro kamerasıyla çeşitli çekim modları sunmaktadır. Ayrıca, 13MP ön kamerasıyla da yüksek kaliteli özçekimler yapılabilir. Hem ön hem de arka kameraların tasarımıyla uyumlu olan Casper VIA M40, kullanıcılarına etkileyici bir görünüm sunmaktadır.

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