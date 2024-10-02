İstanbul Başsavcısı belli oldu 'Üst düzey atama'

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na olarak atandı. Mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın ise önce Yargıtay'a atanması daha sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilli görevine getirilmesi beklendiği iddia edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, daha sonra da 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkanlık görevi yürüten Gürlek, muhaliflerin yargılandığı davalarda tartışma yaratan hâkim olarak biliniyor. Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hakim olarak biliniyor. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararını uygulamayan Gürlek, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar vermişti.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01/06/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır. Gürlek son olarak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na olarak atandı.