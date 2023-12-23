Yeni jeotermal çalışmaları için düğmeye basıldı

Sürdürülebilir şehirler sıfatını taşıyan Emet Belediyesi jeotermal sondaj çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Dünya Bankası'nın finansal desteği ve İller Bankası vasıtasıyla yaşama geçirilecek olan projede, alternatif enerji arayışları çerçevesinde gerçekleştirilecek jeotermal sondajlarla ekonomiye kazandırılması hedeflenen etkin rezervler tespit edilecek.



Emet Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin termal zenginliklerini aktif olarak kullanma adına yapılan bu projenin geleceğe yönelik önemli bir basamak olduğunu belirtti. Başkan Hüseyin Doğan, projenin pandemi sebebiyle oluşan gecikmeye rağmen, Emet'in sahip olduğu termal potansiyeli en etkili şekilde değerlendirmenin amaçlandığı vurgulandı.



“Emet’i enerji alanında da bir adım öne taşımak istiyoruz”

Jeotermal sondajın yapılacağı Esentepe ve Dere Mahallelerinde 600-800 metre arası derinlikte yapılacak sondajlarla sıcak su rezervleri, sıcaklık, debi ve basınç değerleri tespit edilecek. Yapılan çalışmalar sonrası bulanacak verilere dayanarak projelerin detaylı bir şekilde planlanacağını belirten Başkan Doğan, "Emet'i sadece alt yapı değil, aynı zamanda enerji alanında da bir adım öne taşımak istiyoruz." ifade etti.

“5 verimli noktanın ardından 2 sondaj çalışması daha yürütülecek”

Toplantıda açıklama yapan çevre danışmanlık firması yetkilileri, projenin 9 aylık süre zarfında tamamlanması planlanan bir çalışma olduğunu ve başarılı bir jeotermal kaynağa rastlanması halinde Emet halkının hizmetine sunulacağını söyledi. İlçede yapılan gaz ve gravite ölçümleri sonrası belirlenen 5 verimli noktanın ardından, Dere ve Esentepe Mahallelerindeki kaynaklarda gerçekleştirilecek sondajlarla daha detaylı bir tespit çalışmaları yapılacak.