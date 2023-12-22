Türkiye'nin ünlü süt firması konkordato ilan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin ünlü süt firması konkordato ilan etti
Türkiye’de son zamanlarda iflas ve konkordato haberleri arttı. Ünlü Konya süt firması Akbel Süt 3 ay önce konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, firmaya 2 ay daha süre tanıdı.

Merhabahaber’in aktardığına göre, Türkiye’deki iflas ve konkordatoların nedeni finansman sorunu. Eskiden bankalardan kredi alarak ayakta kalmaya çalışan firmalar, artık bu imkândan yararlanamıyor.

Merkez Bankası’nın dün politika faizini yüzde 42,5’e çıkarması, işletmeleri daha da zor durumda bıraktı. Borçlarını ödeyemeyen firmalar, konkordato yoluyla kurtulmaya uğraşıyor. Ancak bunu başaramayanlar iflas ediyor.

Ülkede konkordato ilan eden firmaların çoğu başarıya ulaşıyor. Konya’daki süt firması da bunlardan biri. 27 Eylül 2023’te konkordato ilan eden firma, süt ve süt ürünleri sektöründe 90 farklı ürünle öne çıkıyordu.

Konkordato ilan eden Damsa Süt'e bağlı Akbel Süt Konya’nın Ereğli ilçesinde 44 bin metrekarelik bir tesise sahipti. İstanbul, Ankara ve Antalya’da da büyük şubeleri vardı.

Firma, Akbel Süt markasıyla ürünlerini piyasaya sunuyordu. Vatandaşlar, en çok 1 litrelik Akbel Süt’ü biliyordu. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Damsa Süt (Akbel Süt) için 27 Aralık 2023’ten itibaren geçici mühlet süresini 2 ay daha uzattı.

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