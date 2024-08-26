Yeni külliyede Atatürk yok. Tepki çeken eksiklik

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yeni külliyede Atatürk yok. Tepki çeken eksiklik

Ahlat'taki yeni külliyede yapılan Kabine toplantısındaki eksiklik büyük tepki çekti. Toplantının yapıldığı salondaki hiçbir tarafta Atatürk resminin olmadığı görüldü.

Kabine ilk kez Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada muhalefetin orman yangınları ile ilgili eleştirilerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Devletimiz her yangında muhalefetin ateşlediği fitne ateşi ile de mücadele etmektedir. Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. İnsansız hava araçlarıyla ilgili bir sürü iftira attılar” şeklinde konuştu.

Belediyelerin yangına müdahale etmekte geç kaldığını belirten Erdoğan, “Yangının şu partisi bu partisi olmaz. Muhalefetin çarpık bakış açısını terk etmesini umuyoruz” dedi.

YENİ KÜLLİYEDE ATATÜRK YOK

Anadolu Ajansı’nın Kabine toplantısından paylaştığı fotoğrafta büyük eksiklik dikkat çekti. Fotoğrafta, toplantının yapıldığı salonda Atatürk resminin olmadığı görüldü.

Farklı açılardan çekilen fotoğraflarda ne Erdoğan’ın arkasında ne de salonun herhangi bir tarafında Atatürk resminin olmaması büyük tepki çekti.

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