36 yıllık kriz: Belediye durdurdu valilik devam dedi

Marmaris'in İçmeler’de bağlı Kızılbük koyunda 36 sene önce başlayan inşaat, tartışmaları, çevrecilerin protestoları ve yargı süreciyle senelerdir gündemde kalmaya devam etti.

Şimdi ise DW Türkçe'ye bilgi veren Marmaris Kent Konseyi, inşaatın Haziranda belediye tarafından durdurulmasına rağmen valilik izniyle devam ettiğini belirtti.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yürüttüğü "Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk Projesi" turistik bölgelerde uygulanan 15 Mayıs ve 15 Ekim arası inşaat yasağına uymadığı gerekçesiyle Haziranda durdurulmuştu. Fakat çevreciler, inşaatın, valilikten alındığı belirtilen özel izinle sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

Marmaris Belediyesi'nin yaptığı yerinde incelemede, kıyı alanında kaçak ve ruhsatsız dolgu yapıldığının tespit edilmesi ciddi bir durum. Bu tür uygulamalar çevresel etkiler yaratabilir ve yerel ekosistemi bozabilir. Belediyenin inşaatın söz konusu bölümünü mühürleyerek 60 milyon lira idari para cezası vermesi, yasa dışı yapılaşmaya karşı ne denli kararlı olduklarını gösteriyor. Bu cezanın amacı, hem çevre koruma standartlarına uyulmasını sağlamak hem de yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek olabilir.

Marmarisliler ve çevrecilerin, inşaatın ruhsatlarına karşı çıkmaları ve hukuksuz olduğunu ileri sürmeleri, bu konuda yaşanan tartışmanın ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Marmaris Kent Konseyi'nin iki ayrı dava açması, yerel toplumun ve çevre gruplarının bu durumu hukuk yoluyla çözme çabalarının bir yansıması. Bu davalar, inşaatın hukuka uygun olup olmadığını ve çevresel etkilerini değerlendirerek, belki de daha geniş çapta bir adalet ve koruma sağlayabilir. Yargı süreci, bu tür uyuşmazlıklarda tarafların haklarını ve çevresel sürdürülebilirliği gözetmek adına kritik bir rol oynar.

Sinpaş'ın internet sitesinde bulunan bilgiler kapsamında, sahibi olduğu "Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk Projesi" ile bir bölümü Kızılbük Milli Parkı'nı da içeren bir tarafta, bin 318 lüks devre mülk ünitesi ve 206 oda kapasiteli 5 yıldızlı bir otel, Termal SPA, Wellness Park, Kongre Merkezi, AVM, 10.500 m² büyüklüğünde devasa bir Aqua & Macera Park ve sağlıklı yaşam merkezi yapmayı hedefliyor.

6 MİLYARLIK ÖNSATIŞ CİROSU

Sinpaş şirketi, devremülk sattığı müşterilerine Nisan 2025'te teslimat yapmaya başlayacağı sözünü verdi. Sinpaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'a (KAP) yaptığı bildirimde projede şimdiye kadar 27 bin 679 devremülk satışının gerçekleştiği ve 6 milyar 38 milyon 105 bin lira önsatış cirosu elde ettikleri bilgisi yer aldı. Fakat projenin akıbeti, son çıkan bilirkişi raporu sonrasında belirsizliğini sürdürdü.

29 Haziran 2022’de açılan ruhsat iptali davasında istenen bilirkişi raporu 27 Temmuz 2024'te tamamlandı. Bu raporda projeye şimdiye kadar verilen 16 ruhsatın mevzuata aykırı olduğu aktarıldı.

Raporda, 2005 yılı uygulama imar planında, Kıyı Kanunu'na göre kıyı kenar çizgisinden bu yana gösterilmesi gereken sahil şeridi konusunda herhangi bir düzenlemenin yer almadığı dile getirildi.

Bilirkişi raporu, projede turizm ve konut biçiminde ayrı kullanımlar olmasına rağmen imar planında tek bir kullanım varmış gibi kayıt tutulduğunu da tespit etti.

Söz konusu raporda ayrıca mimari incelemeler neticesinde imar durum belgesinde aykırılıklar tespit edildiği ve bazı etaplardaki kat adedi ve blok boylarında plana aykırılık saptandığı tespiti yer aldı.