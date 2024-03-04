Yeni ölümcül virüs alarmı. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. 2 can aldı hızla yayılıyor

Bangladeş'te Nipah virüsü (NiV) salgını korku yaratıyor. Bu yıl iki kişi, ölümcül yarasa virüsüne yakalanıp hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün ölüm oranının çok yüksek olduğunu belirterek acil durum ilan etti.

Korona virüs salgını yavaş yavaş kontrol altına alınırken, Bangladeş'te yeni bir tehlike ortaya çıktı.

Nipah virüsünün enfekte hayvanlardan veya onların salgılarıyla kirlenmiş gıdalardan insanlara bulaşan bir hastalık olduğu bildirildi.

Virüsün doğal kaynağı meyve yarasaları veya uçan tilkiler olduğunun altı çizildi.

Nipah virüsü enfeksiyonu, belirgin bir tanı kriteri olmayan ve başvurduğu zaman genelde fark edilmeyen bir hastalık olduğu bildirildi.

DSÖ, virüsün nadir görülmesine rağmen, enfekte bir kişiyle yakın temas halinde kolayca bulaşabildiğini ifade etti.

Nipah virüsü için insanlar veya hayvanlar için herhangi bir ilaç veya aşının mevcut olmadığı bildirildi.

Bu yüzden virüsün çok tehlikeli olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık'ta NiV, yüksek riskli bir bulaşıcı hastalık olarak kabul edildi.