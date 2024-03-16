Gizemli virüs hızla yayılıyor. Belirtileri belli oldu. Yetkililer nedenini bilmiyor açıklama yapamıyor

The Guardian'ın haberine göre, 2024 yılında vaka sayısının geçen yılki rekoru geçmesi bekleniyor.

A grubu streptokok hastalığının en ağır ve potansiyel olarak ölümcül formu olan streptokokal toksik şok sendromu (STSS) yayılmaya devam ediyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), "Streptokokun fulminant (ani ve şiddetli) formlarının ardındaki mekanizmalar hakkında hala çok sayıda bilinmeyen var ve bunları açıklayabilecek durumda değiliz," diyor.

NIID'nin geçici verilerine göre, geçen yıl 941 STSS vakası bildirildi.

2024'ün ilk iki ayında ise zaten 378 vaka kaydedildi ve enfeksiyonlar Japonya'nın 47 vilayetinin 45'inde tespit edildi.

NIID, yaşlı insanların daha fazla risk altında olduğunu, ancak A grubu streptokokun 50 yaş altı hastalarda daha fazla ölüme neden olduğunu belirtiyor.

Asahi Shimbun'un haberine göre, 2023 yılının Temmuz ve Aralık ayları arasında STSS tanısı konan 50 yaş altı 65 kişiden yaklaşık üçte biri, yani 21'i hayatını kaybetti.

STSS vakalarının yaklaşık %30'u ölümcül olabilir. Ancak enfeksiyona neden olan son derece bulaşıcı bakteriler, özellikle 30 yaş üstü yetişkinlerde ciddi hastalıklara ve ölüme yol açabilir.

Bazı uzmanlar, geçen yılki vakalardaki hızlı artışın, COVID-19 salgını sırasında uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyorlar.

Mayıs 2023'te hükümet, COVID-19'un durumunu düşürerek, onu mevsimsel grip ile yasal olarak eşitlemişti. Bu değişiklik, yerel yetkililerin artık enfekte kişilere işten uzak durmalarını emretmelerine veya hastaneye yatırmalarını önermelerine izin vermiyor.

STSS vakalarının çoğuna streptococcus pyogenes adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakteri, özellikle çocuklarda boğaz ağrısına neden olabilir ve birçok insan bunu bilmeden geçirir.

Yaşlı insanlar soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşayabilir, ancak nadir durumlarda semptomlar boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjite kadar kötüleşebilir. En ciddi vakalarda organ yetmezliğine ve nekroza yol açabilir.