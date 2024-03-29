Prof. Dr. Özlü hızla yayılan virüsü açıkladı. ‘Kalıcı hasar bırakabilir’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Japonya'da hızla yayılan ölümcül tehlikeli bakteriyel enfeksiyon salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Semptomları arasında boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjit gibi belirtiler bulunduğunu söyleyen Özlü, Salgına yol açan bakterinin boğaz enfeksiyonlarına sebebiyet verdiğini, hastalığın kalıcı hasarlara neden olabileceğini belirtti.

"KALPTE, BÖBREKTE KALICI HASARA YOL AÇABİLİR"

Japonya'da son zamanlarda A grubu streptokoklarla ortaya çıkan bir salgından söz edildiğini belirten Özlü, “Aslında A grubu streptokoklar her yerde var. Bizde de var. Bütün dünyada da var. Zaman zaman boğaz enfeksiyonlarına yol açarlar. Tonsilit gibi, farenjit gibi hastalıklara yol açarlar. Ama bazen de bu hastalıklar sırasında kalpte, böbrekte, eklemlerde hasarlar ortaya çıkabilir ve kalıcı sorunlar yaşanabilir. Japonya'da bildirilen vakaların daha çok toksik şok sendromu dediğimiz bir ağır tabloya evrildiği görülüyor” ifadelerini kullandı.

“BU HASTALIK BİR PANDEMİ OLUŞTURACAK TEHDİT DEĞİL”

Söz konusu salgının tedavisinin antibiyotiklerle mümkün olduğunu açıklayan Prof. Dr. Özlü, "Henüz bunu net olarak bilmiyoruz ama bu bir pandemi oluşturacak tehdit değil. Çünkü virüs değil. Bu bir bakteri; tedavisi var. Yani penisilin grubu antibiyotiklerle bunu kolaylıkla tedavi edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hastalığın boğazda ağrı, ateş, vücutta kırgınlık gibi semptomlarla kendini belli ettiğini söyleyen Özlü, “Böyle bir durum ortaya çıktığında tabii ki hekime başvurmak gereklidir. Kolayca teşhis konabilir, boğazdan sürüntü şeklinde örnek alınıp A grubu streptokoklar olup olmadığı netleştirilebilir. Buna göre de bir haftalık bir tedaviyle bazen tek doz penisilin, enjeksiyonla tedavi edilebilir. Yani panik veya böyle bir endişeye yol açacak durum gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

“KALICI HASARLAR BIRAKABİLİR”

Hastalığın önemsenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, Bu tür boğaz enfeksiyonlarının genelde geçiştirildiğini, ancak beta hemolitikler, özellikle A grubu ve hemolitiklerin önemli olduğunu söyledi. Özlü, “Bu hastalığın ardından kalıcı kalp kapak sorunları, kalıcı romatizmalar, böbrek hasarları olabilir, toksik şok sendromuna ilerleyebilir. O açıdan böyle durumlarda hekime başvurup tedaviyi almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.