Yeni Peugeot 2008’in tasarımı ve özellikleri açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, yeni Peugeot 2008’ içten yanmalı, hibrit ve elektrikli versiyonlar ile satışa sunulacak. 1.2 litrelik içten yanmalı motora ek olarak aynı motorun bir de hibrit versiyonu gelecek.

Hibrit versiyon 2008’in 6 ileri otomatik şanzımanı ile gelecek. Markanın iddiasına göre bu hibrit versiyon sayesinde 2008 yüzde 15’lik bir yakıt tasarrufu sağlayacak.

2024 SATIŞ

Yakıt sarfiyatı fabrika verilerine göre 5.8 litre olan 1.2 motor bu hibrit ünite sayesinde 2008 (markanın iddia ettiği yüzde 15’lik tasarrufa göre) 5 litrelerin altında bir sarfiyata sahip olacak. Hibrit 2008, 2024 başlarında satışta olacak.

ÖZELLİKLER

Arka tarafta ilk olarak 208 ile gözümüze çarpan stop lambası tasarımını 2008’de de fark ediyoruz. Tek parça stop lambası tasarımı kullanan 2008, Peugeot yazısını da bu tasarım tam ortasına almış. Ayrıca artık stop lambası içindeki LED’ler 6 parçadan oluşuyor.

Aracın kokpitinde önceki nesilde yer alan 7 inç boyutundaki küçük multimedya yerine artık 10 inç boyutundaki yeni multimedya ekranı yer alıyor. Multimedya sistemi de yenilenen 2008 artık kablosuz Android Auto ve Apple Car Play desteği de sunuyor..