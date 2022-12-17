Yeni Peugeot e-208'de yeni elektromotorla 400 km'ye kadar menzil

AA'da yer alan haberde, Peugeot e-208, 2023 yılında Peugeot e-308'in yeni güç-aktarma sistemleriyle yollara çıkacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot e-208, 38 km'ye kadar yüzde 10,5 daha fazla menzil sunarken WLTP döngüsünde 400 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili sağlanması hedefleniyor.

Peugeot e-208, 208'in tamamen elektrikli versiyonu. Bünyesinde birçok teknolojik ekipman barındıran ve tasarımıyla da 2019'dan günümüze 110 bin adetten fazla üretilen 208, iç mekanındaki kompakt direksiyon simidini de barındıran Peugeot i-cockpit sayesinde eğlenceli bir sürüş yaşatıyor.

Benzersiz sürüş deneyiminde, 2022'nin başından itibaren tamamen elektrikli Peugeot e-208 seçeneğini de sunularak, Avrupa'daki elektrikli B segmenti satış liderliği ve Fransa'da tüm segmentlerdeki elektrikli araçlar arasında liderlik yakalandı.

- Menzil 400 km'ye uzatılıyorTamamen elektrikli PEUGEOT e-208’in yeni versiyonu şu özellikleri sunacak:

"115 kW/156 HP ile ek 15 kW/20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor. Böylece titreşim, gürültü, vites değiştirme, koku ve CO2 emisyonu olmadan daha da fazla sürüş keyfi sunuyor.51 kWsa (48,1 kWsa kullanıma hazır) brüt kapasiteye sahip ve 400 volt ile çalışan yeni, daha verimli yüksek voltajlı batarya. Bu yeni güç-aktarma sistemi ile PEUGEOT e-208 için tasarımcılar optimum verimlilik hedefledi. Tüm bu gelişmeler 100 km’de yaklaşık 12 kWsa gibi oldukça düşük bir ortalama enerji tüketimini mümkün kılıyor."

- 2021'deki ilk optimizasyonun avantajları geliştirildi

PEUGEOT e-208, 2021'in sonunda verimliliği artırmayı amaçlayan teknolojik gelişmelerden yararlanmıştı. Bu, 362 km'ye kadar WLTP menzili sunmasını sağladı. Yani 2019'un sonunda pazara sunulan ilk versiyondan 22 km daha fazla menzil. PEUGEOT e-208 ilk lansmandan bu yana ve birbirini takip eden iki gelişme sayesinde yüzde 17,65 daha fazla menzil ve yüzde 15 daha az enerji tüketim avantajı sunuyor. Optimizasyonun ilk aşaması, yeni e-208'de bir dizi ek geliştirmeyi hayata geçirdi.

Araçta, ön camın üstüne monte edilen bir nem sensörü ile birleştirilen ısı pompası, ısıtma ve klimanın enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Sensör tarafından iletilen bilgiler, yolcu kabinindeki hava sirkülasyonunu daha doğru bir şekilde kontrol etmeyi ve aracın içindeki sıcaklığı ısıtırken ve korurken bataryada bulunan enerji miktarını korumayı mümkün kılıyor.

- Günlük kullanıma uygun elektrikli otomobil

Peugeot e-208'de tüm kullanımlara ve tüm şarj çözümlerine uygun iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor. Standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı ve isteğe bağlı olarak üç fazlı 11 kW şarj cihazı mevcut. Peugeot e-208 bunun dışında hızlı şarj özelliğine de sahip. 100 kW'lık genel şarj noktasında 25 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80'e şarj mümkün.

Sürücü, orta konsoldaki bir düğme üzerinden menzili veya performansı artırmak için mevcut üç sürüş modundan (eco, normal ve spor) birini seçebiliyor. Kullanıcı, vites seçim panelindeki başka bir düğme ile "Fren" modunu etkinleştirerek, gaz pedalından ayağını kaldırdığında yavaşlamayı arttırarak enerji geri kazanımını artırabiliyor.