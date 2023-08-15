Yeni salgına hazır mıyız?

Covid-19’un yeni bir varyantı görülmeye başlandı.

Ajansların verdiği haberlere göre ciddiye alınması gereken tehlikeli bir varyant bu.

Öncekiler gibi damlacık yoluyla bulaşıyormuş.

ABD’de kısa sürede 9 binden fazla kişi hastaneye yatırılmış.

İngiltere ve Fransa da artan vakalar yüzünden diken üstündeymiş.

İki iddialı filmin Barbie ve Oppenheimer’in sinemalarda aynı günlerde gösterilmeye başlanması salgını tetiklemiş.

Yine aşırı sıcak havalar nedeniyle insanların klimalı ortamlara koşması da hasta sayısının artışında etkin rol oynamış.

...

Öyle anlaşılıyor ki bize de gelmekte olan yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıyayız.

Peki, buna hazır mıyız?

“Evet” demenin zor olduğu bir soru.

Covid-19’un en öldürücü olduğu günlerde maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerden alınan para cezaları getirilen afla iade ediliyor bugünlerde.

Yarın salgın başladığında yeniden maske takma zorunluluğu getirilse ve sokağa çıkma yasağı konsa bunları uygulamak mümkün olabilir mi?

“Ceza yazılsa bile bir-iki yıl içinde nasıl olsa affedilir” denilerek herkes keyfince hareket etmeye devam etmez mi?

Muhtemel bir salgına karşı aşılama kampanyasına girişip başarıya ulaşmak da pek kolay değil. Son iki yılda aşı karşıtlarının yürüttüğü sorumsuz kampanya nedeniyle her türlü aşıya karşı şüpheler arttı çünkü.

...

Sonuç olarak diyeceğim şu:

Dileyelim ki yeni varyant anlatıldığı gibi tehlikeli değildir ve bize ya hiç gelmez ya da tehlikeli sonuçlar doğurmadan teğet geçer.

Aksi takdirde işimiz çok zor.

MOTOSİKLET SUÇ ALETİ OLDU

Motosikletler ucuz ve hızlı ulaşım aracı olarak bilinirdi.

Ama son zamanlarda birer suç aletine dönüştüler.

Gazetelerde birkaç gün içinde okuduğum bazı başlıklar şöyle:

-Motosikletle yanaşıp kurşun yağdırdılar...

-Motosikletle büyük soygun...

-Plakasız motosikletle dehşet saçtılar...

-Motosikletli telefon kapkaççıları...

...

Motosikletle suç işleyenlerin ortak özelliklerini şöyle sıralamak mümkün:

-Cinayet, yaralama, soygun ve kapkaçta kullanacakları motosikletleri genellikle çalıyorlar.

-Suç işlemeye giderken ya plakaları söküyorlar ya da sahte plakalar takıyorlar.

-Motosikletleri kullananlar ile arkasında oturanlar kask takarak kimliklerini gizliyorlar.

-Suçu işledikten sonra motosikletlerin hareket kabiliyetinin yüksekliği sayesinde olay yerinden hızla uzaklaşıyorlar.

...

Peki, giderek vahim boyutlara ulaşan bu sorun karşısında ne yapılabilir?

Tersine göçü teşvik ederek İstanbul’u nüfus olarak küçültmek gerekiyor.

Tabii düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi de büyük önem taşıyor.

İşsizliği önleyici adımlar atılması, sosyal yardımların yaygınlaştırılması, eğitim sürecinde öğrencilere mutlaka bir meslek kazandırılması, güvenlik önlemlerinin artırılarak mafya ve çetelere yaşam alanı bırakılmaması, motosikletlere dijital takip sistemi taktırma zorunluluğu getirilmesi, motosiklet ehliyeti alma yaşının yükseltilmesi, suç işleyenlerin ehliyetlerinin geçersiz sayılması diğer önlemler olarak sayılabilir.