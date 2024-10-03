Yeni senaryosuyla beğenilmemişti! Yalı Çapkını'ndan ilginç hamle

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Yeni senaryosuyla beğenilmemişti! Yalı Çapkını'ndan ilginç hamle

Yeni sezon senaryosuyla izleyici tarafından eleştirilen Yalı Çapkını, izlenme rekorları düşünce ilginç bir hamle yaptı.

Yeni hikayesiyle seyircisini memnun edemeyen Yalı Çapkını, eski gücünü kaybetti. Yeni senaryosuyla beğenilmeyen diziden beklenmedik bir hamle geldi.

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SEYİRCİYİ MEMNUN EDEMEMİŞTİ

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezonuyla birlikte seyirciyi tatmin edememişti.

Geçtiğimiz sezon Pelin karakterinin varlığı seyircinin tepkisine yol açarken, yeni sezonda da Ferit ve Seyran'ın kavuşmasını isteyen izleyici Diyar karakterini hedef almıştı.

Senaryoyu izleyici beğenmediğinden dolayı izlenme rekorlarında düşüş yaşandı. Tekrardan kaybettikleri izleyiciyi yakalamak için Yalı Çapkını dizisinin senaryosunda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle de izleyicinin tepkisini yine çektiler.

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İZLENME REKORU DÜŞTÜ YENİ HAMLE GELDİ

Cuma akşamları izleyicisini ekrana bağlayan Kızılcık Şerbeti’nin rakip dizisi Yalı Çapkını’nın senaryosunda beklenmedik bir karar alındı.

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Sosyal medya hesaplarında 77. bölümün tekrarının olmayacağı açıklandı. Kaçıranlar için YouTube kanalına önceden yüklenen yeni bölümlerin bu sefer eklenmeyeceği de söylendi.

Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar bu karara tepki gösterdi.

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