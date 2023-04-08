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Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı boru bağlantı parçaları ithalatına soruşturma

Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli bazı boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:18
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Yeni tebliğ yayımlandı. Bazı boru bağlantı parçaları ithalatına soruşturma

Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı boru bağlantı parçaları ithalatına soruşturma
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, söz konusu ülkeler menşeli ürüne uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli "diğerleri" kategorisindeki "boru bağlantı parçaları" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin "poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi ve mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri" ürünlerinde kilogram başına 1 dolar, "mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi ve mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-diğerleri" ürünlerinde de kilogram başına 2 dolar olarak uygulanmasına devam edilecek. (AA)

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