Mehmet Şimşek: Piyasadan döviz almasak dolar 30 TL'nin altına gelirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek: Piyasadan döviz almasak dolar 30 TL'nin altına gelirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı söyleşide rezerv biriktirme konusuna vurgu yaparak,"Piyasadan döviz almasak dolar/TL 30'un altına gerilerdi" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'de dolar açıklaması. Şimşek TRT'de katıldığı söyleşide dikkat çeken bir doviz açıklaması yaptı. Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz biriktirmemesi durumunda liranın nominal değer kazanabileceğini belirterek “Piyasadan döviz almasak (Dolar/TL ) 20’li rakamlara, 30’un altına gerilerdi” açıklamasını yaptı.

Enflasyonun yükselmesine yol açan deprem, kur, KDV artışı gibi faktörlerin bu yıl devrede olmayacağını belirten Mehmet Şimşek “Rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım” diye konuştu.

Şimşek bütçe disiplini ve reformların para politikasını güçlendireceğini söyledi. Şimşek konuyla ilgili olarak “Bu sene çok büyük ihtimal bütçe açığı hedeflediğimizin çok altında olacak, geçen sene açığının altında bir açıkla kapatacağız” dedi.

Şimşek yüzde 25 kira artış sınırının çok büyük ihtimal devam etmeyeceğini belirtti, bu sınırın devam etmesine gerek olmadığını bildirdi.

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