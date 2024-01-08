Yeni yıl geldi 2023 yılı gitti ama geride rekorları kaldı

Yeni yıl geldi ama geçen yıl rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. O rekorlardan biri ise kredi kartı kullanımında gerçekleşti. Parası biten vatandaş 2023 yılında kredi kartına dayandı borçlar tavan yaptı.

2,5 KAT ARTIŞ YAŞANDI

Hem kredi kartı kullanımı hem de kredi kartı borcu 2023'ta dağ gibi büyüdü. Geçen yıl kredi kartı borçları 2.5 kat artışla 1 trilyon TL'yi aşarak zirve yaptı.Enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında kıvranan vatandaşlar, kredi muslularının kısılmasının ardından çareyi kredi kartında buldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK verilerine göre, kredi kartı borçları 2022 yılında 446 milyar lira seviyesindeydi. Ancak bu rakam 2023'te 1 trilyon lirayı aştı. İşte o artış oranı kayıtlara 2,5 kat olarak geçti.

2023'te kredi kartı borçları artarken, tüketici kredilerinde düşüş yaşandı. Yüzde 12 oranında daralma yaşanırken, buna neden olarak da bankaların kredi musluklarını kısması olarak gösterildi.

KONUT KREDİLERİ DURMA NOKTASINA DAYANDI

Geçen yıl enflasyon ve seçim sonrası faizlerin yükseltilmesiyle başlayan ivme konut kredilerini vurdu. Yükselen faiz nedeniyle vatandaş ev almaktan vazgeçti. Konut kredisindeki daralma yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.