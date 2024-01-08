Rakıya baş döndürecek zam geldi. Litrelik rakının fiyatı şok edecek

İçki, sigara ve akaryakıtta uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, yeni yıl ile birlikte netleşmişti. ÖTV artışı sonrasında sigara ve içkiye zam yağmaya devam ediyor.

Yeni yılla birlikte alkol, sigara ve akaryakıtta yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Beylerbeyi iki farklı rakı kategorisine yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu.

Dündar’ın paylaştığı zamlı fiyat listesine göre, kategorinin en yüksek fiyatlısı 300’lük rakı 6 bin TL iken en düşük fiyatlısı 35’lik rakı 345 lira oldu.

Zamlarla birlikte en ucuz 70’lik rakı fiyatı 650 lira olarak belirlendi. Ancak zamlı fiyat listesinde 70’lik rakının farklı türlerinin fiyatı 1000 TL’yi buldu. Dündar’ın aktardığı yeni zamlarla birlikte 70’lik rakılar, 899 ve 990 liradan satılacak.

"KAŞIKLA VERDİLER KEPÇEYLE TOPLUYORLAR"

Rakıya yapılan zamlara isyan eden vatandaşlar "Bize kaşıkla zam yapan devlet kepçeyle geri toplamaya başladı. Bu fiyatı verip evde bile içemeyiz. Bakkaldan, marketten rakı satın alanı ayakta alkışlarlar. Biz bu parayı verip içemeyeceğimize göre kendimiz üretip içeceğiz" dediler.

"Ölebilir ya da kör kalabilirsiniz" şeklindeki soruya vatandaşlar "Emekliler arasında bile zamda ayırımcılık yapan bir devlet bizi inek gibi sağmaya devam ediyor. Sanki SSK ya da Bağ-Kur emeklisi memur emeklisinden daha az mı yiyor da eksik zam yapılıyor. Ölsek de üretip üretip içeceğiz. Almanya rakıyı bizden ithal ediyor. Nakliyeyi düşünün. Ama marketlerde bizden ucuza satılıyor" yorumunu yaptı.