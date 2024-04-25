Yeni Zelanda askerleri atalarını geleneksel 'Haka dansı' ile andı

Kaynak: AA
Yeni Zelanda askerleri atalarını geleneksel 'Haka dansı' ile andı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni yapıldı. Tören sonunda Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, 'Haka' dansı ile dedelerini andı.

Çanakkale Kara Savaşı'nın 109. yıl dönümünde, Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine Anıtı'nda düzenlenen anma töreninin ardından Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da bir anma töreni gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunun ardından Türkiye ve Avustralya milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Törene, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair ve diğer ülkelerin askeri ve diplomatik temsilcileri de katıldı. Günün önemine dair yapılan konuşmaların ardından, Türkiye ve diğer ülkeler adına çelenk sunumları gerçekleştirildi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kaymakamı Murat Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti adına çelenk bıraktı.

Törenin sonunda ise Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, 'Haka' dansı ile dedelerini andı.

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