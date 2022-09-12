Okulların açıldığı gün Sivas Valisi okul kapatıyor. Orhan Uğuroğlu duyurdu

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pamuk Pınar Yatılı Bölge Ortaokulu’nun valilik tarafından kapatılacağını duyurdu.

Uğuroğlu’nun, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’dan aktardığı bilgiye göre, 22 öğrencili okul "yetersiz öğrenci" gerekçesiyle kapatılacak.

Söz konusu ortaokulun köy enstitüsü olarak açıldığını hatırlatan Orhan Uğuroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, verimli tarım arazilerinin bulunduğu bir bölgede böyle bir okulun kapatılmak yerine ziraat lisesi olarak değerlendirilmesini önerdi.

Uğuroğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Okulların açıldığı gün Sivas Valisi okul kapatıyor Köy Enstitüleri kapatıldıktan sonra bu tarihi binada eğitim sürdürüldü Pamuk Pınar Yatılı Bölge Ortaokulu "az öğrenci var" gerekçesi ile maalesef kapatılıyor Verimli tarım alanı olan bu tarihi okul Ziraat Lisesi yapılamaz mı?"