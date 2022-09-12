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  • Okulların açıldığı gün Sivas Valisi okul kapatıyor. Orhan Uğuroğlu duyurdu

Okulların açıldığı gün Sivas Valisi okul kapatıyor. Orhan Uğuroğlu duyurdu

Okulların açılmasıyla birlikte eğitimdeki birçok sorun yeniden gündeme gelirken Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Köy Enstitüsü olarak açılan ve son olarak ortaöğretim olan bir okul yetersiz öğrenci nedeniyle kapanacağını duyurdu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 12:36
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Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu duyurdu: Okulların açıldığı gün Sivas Valisi okul kapatıyor

Okulların açıldığı gün Sivas Valisi okul kapatıyor. Orhan Uğuroğlu duyurdu
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Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pamuk Pınar Yatılı Bölge Ortaokulu’nun valilik tarafından kapatılacağını duyurdu.

Uğuroğlu’nun, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’dan aktardığı bilgiye göre, 22 öğrencili okul "yetersiz öğrenci" gerekçesiyle kapatılacak.

Söz konusu ortaokulun köy enstitüsü olarak açıldığını hatırlatan Orhan Uğuroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, verimli tarım arazilerinin bulunduğu bir bölgede böyle bir okulun kapatılmak yerine ziraat lisesi olarak değerlendirilmesini önerdi.

Uğuroğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Okulların açıldığı gün Sivas Valisi okul kapatıyor Köy Enstitüleri kapatıldıktan sonra bu tarihi binada eğitim sürdürüldü Pamuk Pınar Yatılı Bölge Ortaokulu "az öğrenci var" gerekçesi ile maalesef kapatılıyor Verimli tarım alanı olan bu tarihi okul Ziraat Lisesi yapılamaz mı?"

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22 ÖGRENCİ ÖGRENCİ DEĞİLMİ 22 ÖGRENCİ HANGİ SIFATTA KİM VERIYOR ÖGRENCİLERİN ELINDEN EĞIÞIM HAKKININ ALINMASINII
12.09.2022 12:40
OKULU SATTILARMI ACABA BORCLAR NEDİNI ILE BELEDIYELER CAMI VE OKULLARI SATMAYA BAŞLAMIŞ ?  
 
Şerif Yılmaz
12.09.2022 12:39
Yeterli cemaat diye hiçbir cami kapatılmiyor  
 
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