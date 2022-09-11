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Veliler dikkat! Uzmanlar uyarıyor. Okulların açılmasıyla tehlike çanları çalmaya başladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, okulların açılmasıyla birlikte Covid-19 olgu sayılarında ufak tefek tırmanışlar yaşanabileceğini hatırlatarak, alınması gereken önlemleri anlattı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 18:35
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Uzmanlar uyardı! Okulların açılmasıyla beraber Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanabilir

Veliler dikkat! Uzmanlar uyarıyor. Okulların açılmasıyla tehlike çanları çalmaya başladı
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Koronavirüs ile ilgili konuşan Prof. Dr. Alper Şener, bu yaz döneminde Türkiye'nin avantajlı bir pozisyonda olduğunu söyledi. BA4 ve BA5 varyantlarının Avrupa Birliği ülkelerinden sonra Türkiye'de görüldüğünü ve pik yaptığını söyleyen Prof. Dr. Şener, "Geçtiğimiz 2 ay önce yaşadığımız pik, şu anda sönümlendi. Şu an hastanelerde, başvurularda, yoğun bakıma yatış oranlarında düşüş var. Covid-19 servislerinde de teker teker kapanma söz konusu. Bu böyle devam eder mi, etmez mi? Belli değil ama her zaman aynı tedirginliği yaşıyoruz. Tahmin şu ki; özellikle solunum yolu virüslerinin aktif hale geldiği dönem diyebileceğimiz kasım-aralık aylarında yeniden bir vaka sayılarında kıpırdanma olabilir. Bunu, yüksek oranda vaka sayılarının yeniden tırmanışa neden olacak bir dalga formatına geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de hali hazırda ciddi bir oranda aşının kapsayıcılık yelpazesi var. Bunun yanında ciddi bir kesim, Covid-19 enfeksiyonunu geçirdi. Bu koronavirüs hastalığını geçirmiş ve aşılanmış popülasyonu topladığımız zaman aşılanma kapsayıcı alanı oluştu" dedi.

'70 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER MUTLAKA HATIRLATMA DOZLARINI OLMALI'

70 yaş ve üstünün risk grubunda olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Şener, "Özellikle bu gruba yeniden çağrı yapmakta fayda var. Kasım-aralık ayı periyodunda veya yeniden vaka sayısında artış yaşanacak olursa; bu periyottan önce 70 yaş üstü mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları gerekmektedir. 70 yaş ve üstünün kasım-aralık ayında önce yeniden bir dalga olması durumunda kendilerini koruma altına almaları gerekiyor" diye konuştu.

'OKULLARIN AÇILMA DÖNEMİNİ RAHAT GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Okulların açılmasıyla birlikte olgu sayılarında ufak tefek tırmanışlar yaşanabileceğini anlatan Prof. Dr. Şener, bunun bir dalga tarzına dönmesini beklemediğini kaydetti. Okullarda sınıfları havalandırma, servis ve toplu taşımada maske takmaya dikkat edilmesi dışında ekstra bir önleme ihtiyaç duyulmayacağının göründüğünü belirten Prof. Dr. Şener, "Bu yaz dönemini rahat geçirdiğimiz gibi sonbahar ve kış dönemini rahat geçirecek ülkeler içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alper Şener, şöyle devam etti:

"Şu an Hindistan'da görülen BA.2.75 gibi bulaşı yüksek bir varyant Türkiye'de gündeme gelmezse; Türkiye'den yeni bir varyant çıkmazsa; dışarıdan gelecek bir varyanta kendimizi yeterli oranda koruyabilir, ülkeye girişini geciktirebilir ya da önleyebilirsek, bu kış dönemi için Türkiye solunum yolları virüsü dışında, Covid-19 için özellikli bir tabloya, hazırlanmaya gerek duyulmayacak."

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