Yeniçağ Gazetesi 1. sayfası

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İŞSİZLERİN TEK UMUDU SEÇİM KAZANAN MUHALİF BELEDİYELER

"Torpil yapmaz, hak edeni alırlar" diyen işsizlerin umudu 31 Mart sonrası iş başına gelen muhalif belediyeler oldu. CHP'li Gürer, partisine geçen belediyelere daha mazbata alınmadan iş başvuruları yapıldığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de artan işsizlik sorununa dikkat çekerek, yaşanan ekonomik krizin ve işsizliğin giderek derinleşen bir soruna dönüştüğünü ifade etti. Görüştükleri sanayici ve iş insanlarının ara eleman sorunu ve işçi bulamadıklarını anlattığını kaydeden Gürer, "İş için özel sektöre başvuranlar çok düşük maaşlar verildiği için çalışmak istemediklerini ifade ediyorlar. 'İşçi bulamıyoruz' diyen işveren 'bedava' çalışacak işçi arıyor. Özellikle üniversite mezunu sayısı milyonları bulan işsiz var. Branşına göre iş bulamayıp önüne çıkan her işte çalışıyorlar. Ailesi 4 yıl üniversite okutmuş, garsonluk dahil çok farklı işte çalışanlarla karşılaşıyoruz. Eğitimlerinin amacına uygun iş bulma olanakları olmadığını ifade ediyorlar. Yoksullaşma 'iş olsun da ne iş olursa olsun' boyutuna ulaşmış durumda. Ülkede ara eleman açığı var deniyor, bu durumda acil planlama ile ara eleman sorununa çözüm üretici projeler geliştirilmelidir. Meslek liseleri, geçmiş yıllardaki işlevine erecek eğitim sürecine taşınmalıdır" dedi.

Seçimlerin ardından kazanılan CHP'li belediyelere iş başvurusu için çok sayıda telefon aldıklarını belirten Gürer, "Daha belediye başkanı mazbatasını almadan iş için CV gönderenler var. İş için umutsuz olup iş aramayı bırakanlar bir umutla belediyelere başvuruyorlar. İşsizlik bu bağlamda büyük bir sorun." dedi. Gürer sözlerini "Ülkemizde işsizlerin yüzde 78,4'ü bir yıl ve daha az süredir işsiz, bir yıldan fazla iki yıldan az süreyle işsiz olanların oranı yüzde 21,6. İşsizlerin yüzde 4,3'ü iki yıldan fazla, yüzde 2,8'i ise üç yıldan daha uzun süredir iş arıyor. Bu verilerde resmi iş başvurusu yapmış olanlar üzerinden bir değerlendirme olduğunu ve umudunu yitirdiği için başvuru yapmayıp bekleyenlerin rakamsal verilerinin daha yüksek olduğunu görmek gerekir. İşin özü gerçek anlamda özellikle diplomalı işsizliği var. İşgücüne dahil olmayan nüfus 30 milyon 528 bin. Bunların 3 milyon 349 iş aramayan işsizler yani umutsuzlar! 9 milyon 330 bin kadın ev işleriyle meşgul olduğu için işgücüne dahil edilmeyenler de var." değerlendirmesini yaptı.

İş bulamama kaygısının ruhsal sorunları artırdığını da dile getiren CHP'li Gürer, "İş gücünün yüzde 26,1'i herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı bulunmuyor. Türkiye'de erkekler ortalama 39,2 yıl, kadınlar ise 19,7 yıl çalışma hayatında kalabiliyor. Her ikisinin ortalaması ise 29,3 yıl olarak hesaplanıyor. Ülkemizde önemli bir sorunda kayıt dışı çalışan sayısının artışı. Mülteci ve göç ile gelenlerin kayıt dışı çalışması ve kayıt dışılığın artması SGK dengesini de olumsuz etkiyecek gözüküyor. Mutlaka kayıt dışılık ile mücadele gerekiyor." diye ekledi.