Yeniçağ Gazetesi: 14 bin futbol sahası kadar orman kül oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi: 14 bin futbol sahası kadar orman kül oldu

Yeniçağ Gazetesi bugün "14 bin futbol sahası kadar orman kül oldu" başlığıyla çıktı.

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

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14 BİN FUTBOL SAHASI KADAR ORMAN ALEVLERE TESLİM OLDU

Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınları sürüyor. İzmir Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki orman yangınlarına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. 6 ilde çıkan orman yangınlarında 10 bin 290 hektar orman alanı alevlere teslim oldu.

İzmir'de 4 bin 212, Manisa'da bin 498, Bolu'da iki bin 580, diğer 3 ilde de 2 bin hektar alan yangından etkilendi. Bu da toplamda 8 bin futbol sahası büyüklü güne eşit. Orman yangınları uydu görüntülerine de yansıdı. NASA'nın uydu görüntülerine İzmir, Manisa, Bolu'da çıkan yangınların korkunç boyutu görüntülere yansıdı.

Haritaya gören, yüzlerce hektarın yandığı yerlerin uğradığı zarar, ve görünen manzara yürek sızlatıyor. Bu sırada vatandaşlar NASA'nın yangın haritasında İzmir'in durumunu öğrenmek için araştırmaya başladı. Yangının bölgedeki etkisi, NASA'nın uydu görüntülerine yansıdı ve haritalar üzerinden anbean takip edilmeye başlandı. NASA, dünya genelinde çıkan yangınları güncel olarak haritalıyor. Haritada, İzmir'in büyük bir bölümünün alevler içerisinde kaldığı görüldü.

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