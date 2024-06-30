Yeniçag Gazetesi: Emekliyi mezar taşı olarak görmeyin

Yeniçağ Gazetesi bugün "Emekliyi mezar taşı olarak görmeyin"

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TÜED Başkanı Kazım Ergün hükümetin 16 milyon emekliyi aç bıraktığını belirterek isyan bayrağını Antalya'dan açtı ve "Türkiye 25 senedir inim inim inliyor" dedi.

TUED Başkanı Kazım Ergün, 3 Temmuz'da haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak maaş zammının şimdiden enflasyon farkı kadar yüzde 25-26 olacağının belirlenmesi karsısında isyan bayrağını Antalya'dan açtı.

Başkan Ergün Türkiye'de 13 milyonu aşkın mülteci olduğuna dikkat çekerek "Bir dakika dahi kalmalarına izin vermeden hepsinin defolup gitmesi lazım.. Bu mülteciler yüzünden ömrünü ülkesine adamış emekliden her ay hastane masrafları kesiliyor. Yazıklar olsun. Hükümete sesleniyorum, emekliyi ezmeye, mültecileri de burada tutmaya hakkınız yok" diyerek isyan etti.

TÜED Antalya Şubesi 20'nci Olağan Genel Kurulu önceki gün Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Antalya'daki konuşmasında "16 milyon emekli aç ve yoksul bırakıldı" dedi.

TÜED Antalya Şube Başkanı seçiminde tek aday olarak yarışan mevcut başkan İbrahim Tezcan genel kurulda 147 oy alarak güven tazeledi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, “Türkiye'de 13 milyonu aşkın mülteci var. Bir dakika dahi kalmalarına izin vermeden hepsinin defolup gitmesi lazım.

Türk gencinin ekmeklerini çaldığı yetmezmiş gibi kayıt dışı ekonomide çalışıyorlar. Bu mülteciler yüzünden ömrünü ülkesine adamış emekliden her ay hastane masrafları kesiliyor. Yazıklar olsun. Hükümete sesleniyorum, emekliyi ezmeye, mültecileri de burada tutmaya hakkınız yok" dedi.

Akdeniz Gerçek Gazetesi'nin haberine göre 16 milyon emekli aç ve yoksul bırakıldığını belirten Kazım Ergün şöyle devam etti " 2000 sonrası emeklilerin intibak yasası mutlaka çık- malı ve uğradıkları haksızlıklar telafi edilmeli. Bu iktidardan önce emekli maaşı asgari ücretin en az yüzde 40 üstündeydi.

Şimdi kök maaş 10 bin TL ama emeklinin aldığı ücret bunun yarısı. Türkiye 25 senede inim inim inliyor. Bu ucube emeklilik sistemi revize edilmeli. Bu insanlar TÜİK'in insafına bırakılmamalı. Hiç kimse emekliyi yaşı 70 işi bitmiş mezar taşı olarak görmesin. Emekli ülkenin annesi babasıdır."

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "AKP iktidarı bu devletin miladını 2002 olarak görüyor ama 2002'de en düşük emekli maaşıyla bir emekli 8 çeyrek altın alabilirken bugün 2 buçuk çeyreği zor alıyor" diyerek iktidara ateş püskürdü.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, “Türkiye'nin yaşadığı en büyük problem kazanç kadar vergi alınmaması. Kazanamayanın üstüne bütün yük bindiriliyor. Bu iktidar kendisine göre bir yol seçti. Kurlardan ve kazançlardan vergi almayı durdu hatta onları affetti ama emekçi- den ve çiftçiden vergi almayı hızlandırdı ve çoğalttı.

13 milyon mülteciyi bizim sırtımızdan yaşamaya devam ediyor. Türki- ye'nin demografik yapısı değiştirildi ve Avrupa'nın kapısı yapıldı, bütün mülteci harcamaları da bizim sırtımızdan götürülüyor. Emekliye zam yapılmıyor ama diğer her şey ateş pahası. Bu bizim kaderimiz değil." diyerek emeklilere seslendi.