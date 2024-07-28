Yeniçağ Gazetesi: İktidar dar gelirliyi kredi kartı kölesi haline getirdi

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VATANDAŞIN YAŞAMAK İÇİN TEK YOLU KREDİ KARTI

2024 ilk ayında 119 milyon olan kredi kartı sayısı Haziranda 124 milyona çıktı. Vatandaş değişik bankalardan aldığı kredi kartlarıyla yaşam savaşı verirken aldığı maaşı da faiz olarak bankaya ödüyor. Ocakta 318 bin olan kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısının, Mayısta 531 bin 31'e yükseldiğini bildiren CHP’li Gürer, "halk borcunu bile ödeyemez noktaya gidiyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi kartı kullanımında 2024 yılı başından bu yana gözlenen artış dikkat çekti. Gürer "2024 yılının ilk ayında Türkiye genelinde kullanımda olan kredi kartı sayısı 119 milyon 15 bin 569 iken bu sayı haziran ayında 124 milyon 101 bin 350'ye yükseldi. Bu, sadece altı ayda yaklaşık 5 milyon yeni kredi kartının kullanıma girdiği gösteriyor. Daha da çarpıcı olan, ocak ayında kredi kartları üzerinden yapılan toplam harcama tutarının 901 milyar 63 milyon TL’den haziran ayında 1 trilyon 74 milyar 424 milyon TL’ye çıkması. Bu hızlı artış, vatandaşlarımızın giderek daha fazla borçlanarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldığını gösteriyor." dedi.

Kredi kartı borçlarının artmasıyla birlikte, bu borçların faizlerinin de arttığına dikkat çeken CHP’li Gürer, açıklamalarını "Ocak ayında 114 milyar 642 milyon TL olan borç faizi, mayıs ayında 307 milyar 540 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu artış, vatandaşların borçlarını ödemekte zorlandığını ve yüksek faiz oranları nedeniyle borç yükünün katlanarak arttığını göstermektedir." diye sürdürdü. Özellikle temel gıda harcamalarının kredi kartı ile yapılmasının, nakit sıkıntısından kaynaklandığını belirten Gürer, "veriler, kredi kartı harcamalarının yüzde 29.3'ünün market, yemek ve çeşitli gıda alışverişlerine yapıldığını gösteriyor. Haziran ayında market alışverişleri için 183 milyar 137 milyon TL, yemek alışverişleri için 55 milyar 759 milyon TL ve çeşitli gıda alışverişleri için ise 74 milyar 759 milyon TL harcandı. Bu rakamlar, vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayabilmek için kredi kartlarına başvurmak zorunda kaldığını gözler önüne seriyor. Ekonomik kriz, en temel ihtiyaçlar için bile kredi kartlarına yüklenilmesini zorunlu kılıyor." şeklinde konuştu.

Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısındaki artışa da dikkat çeken CHP’li Gürer, bu durumun halkın ekonomik durumunu ortaya koyduğunu belirtti. Ömer Fethi Gürer, şöyle devam etti:

"Ocak ayında 318 bin 566 olan bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, mayıs ayında 531 bin 31'e yükselmiş durumda. Bu sadece dört ayda 212 bin 465 kişinin daha borcunu ödeyemediğini gösteriyor. Ayrıca, ocak ayında 34 milyon 701 bin olan kredi kartı borcu bulunan kişi sayısı, mayıs ayında 37 milyon 328 bine çıktı. Bu rakamlar, halkın giderek daha fazla borçlandığını ve borçlarını ödeyemez hale geldiğini ortaya koyuyor. Vatandaşların ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alınan kredi kart borcu tutarı, 5 Temmuz haftasında 32 milyar 435 milyon TL iken bir hafta içinde 598 milyon TL artarak 33 milyar 33 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı hafta içinde vatandaşların toplam kredi kartı borcu tutarı ise 1 trilyon 499 milyar 135 milyon TL’den 1 trilyon 518 milyar 70 milyon TL’ye çıkmıştır. Bu durum, vatandaşların borçlarını ödeyememesi halinde finansal sistemde sorunlar yaratabilir."

Yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle vatandaşların geçimlerini sağlayabilmek adına kredi kartlarına daha fazla başvurmak zorunda kaldığını belirten Gürer, "Asgari ücrete zam yapılmaması ve emekliye verilen sembolik artış bu durumun başlıca sebeplerindendir. Özellikle emeklilere verilen 2.500 TL’lik artış, artan hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalırken, vatandaşlar geçimlerini sağlamak için kredi kartlarına yönelmek zorunda kalıyor. AKP iktidarı ekonomik krizin faturasını halka kesiyor, vatandaş ise borçları artıkça düşünceyi artırıyor" değerlendirmesini yaptı.

- Necdet Erence