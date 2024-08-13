Yeniçağ Gazetesi: Sığınmacı iş gücü işsiz Türk sayısını patlattı

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İŞSİZLİKTE KORKUNÇ TABLO: 12 MİLYONA TIRMANDI

DİSK-AR’ın araştırmasına göre geniş tanımlı işsizlik pandemi döneminin üzerine çıktı yüzde 29.2 oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2,7 milyon, son bir ayda 1,7 milyon kişi artarak 12 milyona ulaştı.

TÜİK’e göre, işsiz sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Haziran 2024’te 11 milyon 810 bin kişiye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında işsizlik yüzde 8,4 seviyesindeydi. İşsizlik oranı böylece Temmuz 2023’ten beri en yüksek seviyeye çıkarak 11 ayın zirvesini gördü. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 3,8 puan artarak %29,2 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %49,3 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken adınlarda %32,1 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak %54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,4 iken kadınlarda %36,7 oldu.

DİSKAR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Haziran 2024’te 11 milyon 810 bin kişi olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2,7 milyon, son bir ayda 1,7 milyon kişi arttı. Potansiyel işgücü sayısı son bir yılda 1 milyon 82 bin kişi artarak 3,5 milyondan 4,6 milyona yükseldi. Potansiyel işgücündeki artış son bir aylık dönemde 769 bin kişi oldu. Zamana bağlı eksik istihdam kapsamındaki artış ise çok daha çarpıcı oldu. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkânı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenleri kapsayan zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 2,4 milyondan 3,9 milyona yükselerek 1 milyon 544 bin kişi arttı. Zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir ayda ise 715 bin kişi arttı. Zamana bağlı eksik istihdamdaki artış geçim sıkıntısının sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Rapordan diğer bulgular şöyle: Mayıs 2024’te mevsim etkisinden arındırılmış HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 37 ile geniş tanımlı kadın işsizliği olmaya devam ediyor. Resmi işsizlerin yaklaşık yüzde 90’ı işsizlik ödeneği alamıyor. Geniş ve dar tanımlı işsizlik farkı 20 puan.