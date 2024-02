Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

SİYASİ YARGILAMA NEDİR BAŞINIZA GELİNCE ANLARSINIZ

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle başlayan gerginlik Genel Kurul'da dün de sürdü.

CHP'li Günaydın, AKP ve MHP'lilere "AYM ve Yargıtay üyelerini de siz atadınız. Atadığınız adamlar aralarında kapışıyor. Siyasi yargılama nedir, başınıza gelince anlarsınız" diye seslendi.

Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepkiler sürerken, konu dün TBMM Genel Kurulu'nda yeniden gündeme geldi. Kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın sözleri AKP'li vekilleri öfkelendirdi. Günaydın "Bu işler babayiğit olmakla değil Anayasa'yı iyi bilmekle oluyor. Sokaklar bilir babayiğitliğimizi" derken, AKP'li bir vekil "Bir okusana 14. maddeyi" diye bağırdı. Bunun üzerine Günaydın "Usul tartışması yapıyoruz. Ya AYM üyelerini de Yargıtay üyelerini de siz atadınız. Atadığınız adamlar aralarında kapışıyor. Utanmadan bunu sorun haline getiriyorsunuz. Biz mi atadık AYM üyelerini, Yargıtay üyelerini. Aranızda anlaşamıyorsunuz. Bana laf ettiriyorsun" diye yanıt verdi. Bunun üzerine AKP sıralarından bağrışmalar devam etti. Günaydın bu kez bir AKP'li vekile "Sen bir susar mısın, susmazsan başka bir şey yapacağım" diye seslendi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'e de tepki gösteren Günaydın "Grup başkanısın yakışıyor mu, bir sakin ol. Gel istediğin yerde istediğin kadar konuşalım. Bir milletvekilliği düşürülüyor, biraz bunun utancını, hüznünü yaşa ya. Yargılanan adama iki kez kovuşturma yok kararı, beraat kararı verildi. Siyasi yargılama nedir, başınıza gelince anlarsınız. Dünyada hiçbir parlamento bir milletvekilliğini düşürmek için bu kadar hevesli olmaz mı ya?" ifadelerini kullandı.

AKP adına söz alan Grup Başkanvekili Özlem Zengin de konuşması sırasında kendisine tepki gösteren milletvekillerine "Bir grup milletvekili Meclis'i terörize ederek, toplumu terörize ederek iş yapabileceğini zannediyor" diye seslendi. Zengin, "Meclis'in asli dili hukuktur. Dün burada yapılan(Yargıtay'ın Atalay kararının okunması) Anayasa'ya uygun bir eylemdir. Şunun altını çizmek istiyorum; her şey hukuk zemininde varlık kazanmıştır." dedi. Zengin'in konuşması sırasında muhalefet sıralarından sık sık 'yuh' sesleri yükseldi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarının yok sayıldığını söyledi. Türkoğlu, "Sizler, dün Meclis tutanaklarına Türkiye'nin artık bir anayasası yoktur yazdırdınız. Unutmayın biz o cümleyi kazıyarak çıkartacağız." ifadelerini kullandı. CHP'nin, Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararı okunurken yaşanan protestolar nedeniyle kararın duyulmadığı, bu nedenle geçersiz sayılması gerektiği ne ilişkin usul itirazı ise reddedildi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Kesin hüküm okundu, karar tutanağa geçirildi" ifadeleriyle itirazı reddetti.

'TARİHE KAPKARA HARFLERLE GEÇTİNİZ!

CAN Atalay in milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği "AYM'nin hak ihlali tespiti yaparak yeniden yargılama yönündeki kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Anayasa'yı ihlal eden hukuk dışı uygulamasına, kararı yüce Meclis çatısı altında okutarak ortak olmak, milli iradeyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü yok saymaktır." açıklamasını yaptı. Açıklamada "Yaşanan süreç yeni bir anayasa ihtiyacını değil tam aksine yıllardır süren 'anayasasızlaştırma' sorunumuzun Meclis çabası altında vücut bulduğunu göstermektedir. Anayasal düzeni korumakla görevli oldukları halde bir yargı mercinin Anayasa'yı yok saymasına ortak olarak yurttaşın iradesini hiçe sayanlar unutmamalıdır ki; bu ve benzeri uygulamalar tarihe kapkara harflerle yazmış hukuksuzluk girişimlerinden öteye geçememiştir. Türkiye Barolar Birliği, hukukun Üstünlüğü mücadelesine, dün olduğu gibi bugün de büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir" denildi.