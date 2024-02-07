Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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İSTANBUL’U YENİLEYECEK RANT BUHARLAŞTIRILDI!

İstanbul’da orman ve askeri alanların imara açılmasıyla, kenti 4 kez dönüştürebilecek bir rant elde edildi ancak bu parayla depreme karşı çalışma yapılmadığı gibi, bütün yük vatandaşa ve belediyelere yüklendi.

DİRENÇLİ KENT OLUŞTURULMADI

İSTANBUL Planlama Ajansı (İPA), “6 Şubat Depreminin 1. Yıldönümünde İstanbul’un Güçlendirilmesi ve Dayanıklılık Çalışması” raporu yayımladı. Bugüne kadar deprem riski yüksek kentlerin depreme dirençli kentler haline getirilemediğine dikkat çekilen raporda, İstanbul’da donatı alanları, orman alanları ve askeri alanlar imara açılarak, mevcut imar parsellerine emsal artışı verilerek, toplam 85 milyar dolarlık bir kazanç sağlandığı belirtildi.

"GİZLİ HİZMET GİDERLERİ" YETERDİ

“BU kazancın İstanbul’daki orta ve üzeri riskli yapıların tamamını 4 kere dönüştürebileceği vurgulanan raporda, “Cumhurbaşkanlığına ait 2011-2022 yılları arasında ‘Gizli hizmet Giderleri’ toplamı ile İstanbul’daki orta ve üzeri riskli yapıların %26,9’unun vatandaşlara herhangi bir yük olmadan dönüştürülebileceği gerçeği ülkemizde merkezi yönetimin deprem riskine bakış açısını ortaya koymaktadır” denildi.

SORUMLULUK VATANDAŞLARA

AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı’nda afet risk azaltımında sorumluluğun büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile vatandaşlara yönlendiren yaklaşımı bulunduğu belirtilen raporda, İBB’nin bu sıkıntılara rağmen 2019’dan bu yana olası afet riskine karşı dayanıklılığı arttıracak toplam 18,8 milyar TL bütçeli 52 proje tamamlandığı, 35 bin binanın hızlı risk taramasından geçirildiği sırada 115 bin binanın bulunduğu bilgisine yer verildi.