Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

İthal et işe yaramadı hayvancılık can çekişiyor

TÜİK’in 2023 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistikleri, iktidarın “Çözüm” gözüyle baktığı canlı sığır ve kırmızı et ithalatının hayvancılığa darbe vurduğunu ortaya koydu. Büyükbaş hayvan sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,6, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 6,9 düştü.

İKTİDARIN yıllardır uyguladığı yanlış politikalar, tarım ve hayvancılıkta kendine yeten Türkiye'yi ithalata mahkûm etti. Türkiye, alım gücüne göre dünyada etin en pahalı olduğu ülkelerden biri haline gelirken sürekli artan nüfusa rağmen hayvan sayısının giderek azalmasından dolayı, et tedarikinde dışa bağımlı hale geldik.

1952’de hayvancılığı geliştirmek ve üreticiyi korumak amacıyla kurulan ve 2013 yılında adı “Et ve Süt Kurumu” olarak değiştirilen Et ve Balık Kurumu, 2010 yılından bu yana bir ithalat ofisi gibi çalıştırılıyor. İktidar, yeterince destek vermediği için besici hayvancılıktan vazgeçince, ithalat yoluna gitti.

Geçen sene 10 ayda 682 bin 331 baş damızlık hayvan ithal edildi. Bunun karşılığında da 864 milyon dolar yurtdışına döviz ödedik. 26 bin 954 ton da et ithal edildi. 181 milyon dolar da et için ödedik. Bu yıl da üç dönem halinde toplam 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacak. Ancak bugüne kadar yapılan ithalatlar et fiyatlarını durduramadı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz pazartesi günü açıkladığı enflasyon rakamında da bu gerçek ortaya çıktı. TÜİK'e göre dana eti fiyatı ocakta yıllık 109,72, kuzu eti fiyatı yıllık yüzde 129,41 artış gösterdi. Kuzu eti fiyatı kasaplarda ve marketlerde etin çeşidine göre 400-600 TL arasında satılırken dana eti ise 350 TL ve 650 TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye’de et fiyatlarında yaşanan artış alarm zillerinin çalmasına neden olurken TÜİK dün açıkladığı 2023 yılına ilişkin hayvansal üretim verileri, tablonun vahametini bir kez daha göz önüne sererken hayvan ithalatının devam edeceğini de gösteriyor.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bine düştü. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 2,6 azalışla 16 milyon 421 bin, manda sayısı da yüzde 5,9 gerileyerek 161 bin 749 oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin olarak hesaplandı. Koyun sayısı bu dönemde yüzde 5,9 düşerek 42 milyon 60 bin, keçi sayısı ise yüzde 11 gerileyerek 10 milyon 303 bin baş oldu.

Hayvansal üretimdeki bu azalışlar, et fiyatlarının artışında önemli bir faktör olarak gösteriliyor. Azalan hayvan sayısı, üretimin sürdürülebilirliği açısından endişeleri beraberinde getiriyor ve sektör temsilcileri ile tüketicileri olumsuz etkiliyor.

Ayrıca, TÜİK verilerine göre bal üretimi de 2023 itibarıyla yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 tona düştü. Açılan tohum kutusu sayısı geçen sene, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,9 azalışla 5 bin 360 adet olarak kayıtlara geçti. Yaş ipek kozası üretimi ise aynı dönemde yüzde 14,1 artarak 78 ton oldu.

D. Ali ÖZYİĞİT