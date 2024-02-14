Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi'nin bu manşetle çıktı.

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

‘Verin yetkiyi’ sözünün bedeli dibe çöküş oldu!

CHP’li Bülbül, ‘Tek adamlık’ denilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 5 yıllık ekonomik özetini böyle açıkladı: Dolar yüzde 546, Euro yüzde 502, gram altın yüzde 928, benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra Türkiye’de yaşanan ekonomik yıkımı çarpıcı rakamlarla dile getirdi.

2018 ile 2023 yılları arasında yaşanan fiyat artışlarını ve endekslerini paylaşan CHP’li Bülbül, o dönem iktidar kanadından sisteme yapılan methiyeleri hatırlattı.

Bülbül, “Öve öve bitirememişlerdi. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde ülke uçacak, herkes bizi kıskanacak’ dediler. Hatta, tek adam kürsüye çıkarak 'Bu kardeşinize verin yetkiyi dolarla, faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz' diyerek şov yapmıştı. Yetki verildi, bedelini ise 85 milyon yurttaşımız kısıtlanan özgürlüğüyle, yaşadığı hak ihlalleriyle, işsizliğiyle, alım gücünde yaşadığı düşüşle ödedi. Yoksulluğuyla ödedi” değerlendirmesini yaptı.

AKP iktidarının artık halka vereceği hiçbir şey kalmadığını söyleyen Bülbül, “Yeni sisteme geçtiğimiz 2023 yılında bütçe 1,3 trilyon olarak gerçekleşti. 2018’de 4 lira 75 kuruş olan ABD Doları şimdi 30 lira 70 kuruş oldu. 2018’de 5 lira 50 kuruş olan Euro bugün 33 lira 11 kuruş oldu. 2018’de 194 lira olan gram altın 1995 lira. 2018’de 6 lira 31 kuruş olan benzin 40 lira 21 kuruş, 2018’de 5 lira 73 kuruş olan motorin 45 lira 12 kuruş oldu.

2018’de 3 lira 47 kuruş olan otogaz ise şimdi 20 lira 82 kuruştan satılıyor. Yani, dolar yüzde 546, Euro yüzde 502, gram altın yüzde 928 oranında arttı. Benzin yüzde 537, motorin yüzde 687, otogaz yüzde 500 artış gösterdi. Dünyada gıda fiyatları son bir yılda yüzde 10,4 düşerken, Türkiye’de son bir yılda gıda fiyatları yüzde 69,6 arttı. G20 ülkeleri arasında Arjantin’den sonra enflasyonu en yüksek olan ikinci ülke durumundayız” dedi.

CHP’li Bülbül açıklamalarını şöyle sürdürdü: “2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 34 puanla 115. sırada yer aldı. Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 142 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 165. sırada yer alıyor. Yalan vaatlerle, göstermelik hamlelerle, sahte açıklamalar, montajlanmış görüntülerle her seçim öncesi halk kandırıldı. Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde AKP iktidarının artık vatandaşa vereceği, anlatacağı hiçbir şey kalmadı.”

(ANKA)