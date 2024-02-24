Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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İşsizlik Fonu patronlara çalışmaya devam edecek

Çalışanın işsiz kaldığı takdirde yararlanması için kurulan İşsizlik Fonu’ndan işveren teşvik ve destekleri için ayrılan kaynak bu yıl için de yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı. Ekonomistler kararı “İşsizlik Sigortası Fonu iyice işveren fonunda dönecek” diye yorumladı.

CUMHURBAŞKANI Kararnamesi ile işsiz kalanlara gelir yaratarak, yeni bir iş bulana kadar geçinmelerine imkân sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işverene kaynak olmaya devam edecek.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranının, ‘istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler’ kapsamında 2024 yılı için yüzde 50’ye çıkarılması kararlaştırıldı. Böylece İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere daha fazla kaynak aktarılmasının yolu açılmış oldu.

Ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından karara ilişkin yaptığı paylaşımda “Fondan işverenlere daha fazla kaynak aktarılmasının yolu açılmış oldu. Böylece İşsizlik Sigortası Fonu iyice işveren fonunda dönecek” dedi.

“İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) işveren destek fonu haline geldi” değerlendirmesinde bulunan Çelik 2023’te 117,3 milyar liralık İSF giderinin yüzde 18,5’ini denk gelen 21,7 milyar lirasının işsizlik ödeneğine ayrıldığını kaydetti.

Fondan işverenlere aktarılan 78,5 milyar liranın 39,9 milyarını teşvik ile destek için ve 38,6 milyar lirasının da işbaşı eğitim programları için ödendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

“İSF’den işverenlere yapılan toplam destek oranı yüzde 67 oldu. İşveren destek ve teşvikleri için ayrılan kaynak işsizlik ödeneğinin tam 3,6 katı olarak gerçekleşti. İşverenlere ayrılan bu kaynaklar ayda yaklaşık 1,5 milyon kişiye daha işsizlik ödeneği verilebilirdi. Ağır yararlanma koşulları nedeniyle dar tanımlı (resmi) işsizlerin sadece yüzde 12-13’ü (yaklaşık 380-400 bin işsiz) işsizlik ödeneği alabiliyor.”

Akademisyen ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hortumu bağlamışlar merkeze. İşsizlik fonunda biriken parayı akademik cümlelerle bir yere aktarıyor arkadaşlar” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da “İşsizlik Fonu değil yağma Hasan’ın böreği İSF işveren destek fonu haline geldi! 2023’te 117,3 milyar liralık İSF giderinin 21,7 milyarı işsizlik ödeneğine ayrılırken, fondan işverenlere 78,5 milyar aktarıldı. Cumhurbaşkanı kararına göre de İSF prim gelirleri oranı 2024 yılı için yüzde 50 olarak belirlendi. İşçinin parasının artık yüzde 50’sine el konulabilecek” diyerek kararı eleştirdi.

Prim gelirleri oranı 29 Temmuz 2023 itibarıyla da Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 50’ye çıkarılmıştı. Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fonda, 2023 sonu itibarıyla 196 milyar 950 milyon 756 bin lira birikmişti.

Kovid-19 salgını sürecinde ise kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kapsamında işçi ve patrona sağlanan kaynaklarla varlığı iki yılda 131 milyar liradan 90 milyar liranın altına kadar inen fonun, gelir-gider dengesi 2020’de eksi 28,3 milyar lira, 2021’de ise eksi 12,4 milyar lira olmuştu.

Kadir OK