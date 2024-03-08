Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Et ithalatçıları, bakanların OFİSLERİNDE CİRİT ATIYOR

CHP’li Özgür Karabat: Tarım Bakanı’nın danışmanı Macaristan’da hayvan satış şirketi kurdu. Benzer bir senaryo Güney Amerika ülkelerinde de devreye alındı, plan tıkır tıkır işliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı 600 bin baş besilik hayvan ithalatı yapacağını duyurdu. Besilik danaların kilosu 3,90 dolara alındı. Peki, üreticiye kaça satılacak? 187 TL’ye. Yani yaklaşık 6 dolara.

Mehmet Şimşek, ‘Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz’ diyor. Ucuz eti vatandaşa pahalı satarak mı enflasyonla mücadele edeceksiniz?

Şov için patates-soğan depolarını basan, marketlerde etiket kontrolü yapan AKP, gitsin Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile Mehmet Şimşek’in ofislerini bassın. Bakalım hangi ithalatçılar o ofislerde cirit atıyor” dedi.

Karabat’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İşte AKP’nin enflasyonla mücadelesi. Kilosu 124 TL’ye ithal edilen besilik dana üreticiye 187 TL’den satılacak. Şubat’ta gıda enflasyonu yüzde 8,25 oldu. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 71,12 seviyesinde. AKP ise gıdayı daha da pahalı yapacak adımlar atıyor. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı 600 bin baş besilik hayvan ithalatı yapacağını duyurdu.

Uruguay’dan ilk gemi yola çıktı. Besilik danaların kilosu 3,90 dolara (124 TL) alındı. Peki, üreticiye kaça satılacak? 187 TL’ye. Yani yaklaşık 6 dolara. Et ve Süt Kurumu’nun yaptığı bu ithalatla elde edilecek kârla hayvancılık geliştirilecekmiş. Biz makro ekonomik politikalara bakalım. İçeride çiftçinin üretim maliyeti düşürülmeye çalışılmadan ithalata bağımlılık bitmez. İthalatla üretici ezilmesin denilerek besilik hayvan pahalı satılıyor.

Ancak üretici zaten mazotla, yem fiyatlarıyla ezilmiş durumda. 2024 bütçe gelirlerinin yüzde 88,12’si vergilerden oluşuyor. Toplamda 8,3 trilyon TL vergi toplanması öngörülüyor. Bu kadar yüksek gelir varken, ‘İthal besilik hayvanlardan gelir elde ederek hayvancılığı destekleyeceğiz’ demek, bu işten anlamadığınızın itirafıdır.

Besilik hayvan pahalı satılıyor. Bütçeden üreticimizi destekleyip, uygun fiyatlı ithal edilen etleri de vatandaşa ucuz satarsanız, gıda fiyatlarındaki artışı frenlemiş olursunuz. Ama ithalat lobilerini destekleyen AKP’nin böyle bir derdi yok. Tarım Bakanı’nın aynı zamanda Et ve Süt Kurumu’nda yönetici olan danışmanının Macaristan’da hayvan satış şirketi kurduğunu belgelerle açıkladım.

Benzer bir senaryonun Güney Amerika ülkelerinde de devreye alındığı belirttim. Plan tıkır tıkır işliyor. Vatandaşı ve ülkeyi düşünen ise yok. Mehmet Şimşek, ‘Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz’ diyor.

Ucuz eti vatandaşa pahalı satarak mı enflasyonla mücadele edeceksiniz? Şov için patates-soğan depolarını basan, marketlerde etiket kontrolü yapan AKP, gitsin Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile Mehmet Şimşek’in ofislerini bassın. Bakalım hangi ithalatçılar o ofislerde cirit atıyor?”

(ANKA)