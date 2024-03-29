Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında başlattığı uygun fiyatlı et satışı uygulaması yoğun ilgi görüyor.

Başkent Market şubeleri ve Başkent Mobil Market otobüsleri aracılığıyla hayata geçirilen uygulama ile 15 günde 81 ton 854 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Ramazan ayında Başkentlilerin temel gıdaya daha uygun fiyatla, sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda ulaşması için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 yerli besi hayvanlardan temin edilen ürünleri, 7 farklı noktadaki Başkent Market şubesinde ve ilçe ilçe gezen Başkent Mobil Market aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıyor.

Mobil Market otobüsü aracılığıyla yüzde 100 yerli besi hayvanlardan elde edilen etlerin uygun fiyatla vatandaşlara ulaştırıldığı uygulamanın ilk 15 gününde toplam 81 ton 854 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirildi.

Batıkent Atlantis ile Kızılay Başkent Market şubeleri ve Elmadağ ile Akyurt ilçelerinde uygun fiyatlı et alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar, uygulama için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Hüseyin Sabit: Mansur Başkan’a hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Halkımız maddi açıdan zayıfladı. İmkânlar çok zorluyor insanları. Emekliyim 11 bin lira maaşım var. Böyle hizmetler gelince de mecburen uygun fiyata et alıyoruz.

Mehmet Gürbüz: Çok güzel bir hizmet. Neredeyse yarı fiyatına et alıyorum. Emekliyim ve bizim için çok güzel bir olay oldu.

Nazmi Dikeç: Vatandaşta para yok. Halk nerede uygun fiyatlı ürün varsa orayı tercih ediyor. Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden çok memnunuz.

Bayram Efe: Ürünlerden çok memnunuz. Kasaplara göre uygun fiyatla alışveriş yapıyoruz.

Hatice Gedik: İlk kez et almaya geldim, uygulamadan çok memnunum, fiyatlar dışarıya göre daha uygun. Benim için 100-200 TL çok iyi para çünkü çocuklarım var, bu uygulamanın sürekli olmasını diliyorum.

İdris Yılmaz: Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygun fiyatlı et satışı uygulamasından çok memnunum ve halka büyük bir yararının olduğunu düşünüyorum.

Necdet Çalışkan: Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygun fiyatlı et uygulaması çok güzel bu uygulama olmasaydı eti dışarıdan daha pahalıya satın alacaktık, günü kurtarmış oluyoruz.

Abdullah Şenel: Bugün kıyma, kuşbaşı ve sucuk aldım bu uygulama çok güzel. Ramazan ayında bu uygulamanın olması millet için büyük bir fırsat.

Şerife Aksu: Fiyatlar kasaplara göre daha iyi, iftarda yemek için sucuk, kıyma ve kuşbaşı aldım.

(ANKA)