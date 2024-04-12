Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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CHP-AKP bayramlaşmasında ‘İsrail’e jet yakıtı’ tartışması

AKP heyetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP’yi ziyaretinde gündeme gelen İsrail ile ticaret konusu ortamı gerdi. AKP’li Sert'e “Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail ile yapılmış gibi görünüyor çünkü tüm izinler İsrail üzerinden oluyor” derken CHP’li Nazlıaka, konunun takipçisi oldukları söyledi.

RAMAZAN Bayramı’nın ikinci günü siyasi partiler, karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret ederek bayramlaştı. Başkent’te gelenek haline gelen bayramlaşmada ilk tören AKP ve CHP arasında gerçekleşti.

CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma töreninde, AKP’li MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki kabul heyeti karşıladı.

Ziyarette ekonomi, seçim sonuçları ve İsrail’e ihracat kısıtlaması damga vurdu. Sözlerine Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başlayan Nazlıaka, “Küslerin barıştığı, uzaktakilerin birleştiği günlerdir bayram günleri. Dolayısıyla bugün tüm dünyaya başta Filistin olmak üzere adalet, barış ve kardeşlik duygusunun yükseldiği günler diliyoruz” dedi.

Bayram ziyaretinde ilk başlık ekonomi oldu. Bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu söyleyen Nazlıaka, “Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz.” dedi.

Sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Sert, “Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız” diye konuştu.

31 Mart seçim sonuçlarına değinen Sert ise, “Bugün geldiğimiz noktada yerel yönetimlerde ciddi bir başarınız oldu, tebrik ediyoruz. Şimdi daha iyi hizmetleri birbirimize yaklaşarak, daha iyi çalışmaların formüllerini geliştirmek zorundayız. Bu insanlar bizden hizmet bekliyorlar. Bu hizmeti; iktidarıyla ve muhalefetiyle sırt sırta, omuz omuza ancak başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin yüzde 85’inin CHP’li belediyeler tarafından yürütülecek olmasının kendileri için sorumluluk duygusunu daha da yükselttiğini vurgulayan Nazlıaka da, “Bu teveccühe layık olmak için daha fazla çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu noktada yereldeki iyi uygulamaları yaygınlaştırmalıyız. Birimizin bir eksiği varsa bu eksiği kapatmalıyız” ifadelerini kaydetti

Nazlıaka, Ticaret Bakanlığı tarafından Gazze’ye saldırılarına hala devam eden İsrail’e yönelik ihraç edilen 54 ürün hakkında alınan ihraç kısıtlama yasağına değindi. İsrail’le 7 Ekim’den bu yana 2 milyar doların üzerinde ticaret hacmi olduğunu vurgulayan Nazlıaka, bu kararın geç alınmış ama doğru bir karar olduğunu ifade etti.

Nazlıaka, “Bu karar geç de olsa olumlu bir karar olmuştur. Gazze’yi bombalayan uçakların yakıtının bir kısmı Türkiye’den sağlandı ama geç olmak üzere yine de yerinde bir karar oldu. Ters kelepçe ile gözaltına alınan kız kardeşlerimizin de ne kadar doğru bir eylem sergiledikleri doğrulanmış oldu. Biz her zaman ‘İsrail ile ticaret Filistin’e ihanettir’ dedik. Bu yüzden kısıtlı olan bu kararı takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP’li Sert, Nazlıaka’nın bu sözlerine karşılık Filistin’e gidebilmek için İsrail vizesi gerektiğini belirterek, “Yapılan bütün ticaretler de onların vize ve izinleriyle ancak mümkün oluyor. Dolayısıyla Filistin’le yapılan ticaret de İsrail ile yapılmış ticaret gibi gözüküyor. Orayı bir ayırmamız gerekiyor. Bizim burada zulmeden İsrail’e taraf ve destek olmamız mümkün değil” açıklamasında bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever de “Gençlerimizin gitmek zorunda olmadığı bir ülke istiyoruz. Yoksulluğun ve yoksunluğun olmadığı bir ülke istiyoruz. Sorunlarımız çok büyük ve gönül ister ki bu sorunları birlikte çözmek isteriz” diye konuştu.

Nazlıaka ziyaretin sonunda “Kırmızılar içinde bir bayram olsun. Türkiye’ye kırmızı çok yakıştı” ifadelerini kullandı.

(ANKA)