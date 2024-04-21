Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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MB'NİN ZARARIYLA DEPREM BÖLGESİ YENİDEN YAPILIRMIŞ

Merkez Bankası (MB) 818.2 milyar lira zarar açıkladı. Nedeni de bankanın KKM hesabına para aktarması. Bu miktarın 8 bakanlığın bütçesinden fazla olduğunu söyleyen CHP'li Uzun "Neredeyse 6 Şubat depremlerinde; acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık konutlar bakımından hesaplanan hasara eşit" dedi.

Merkez Bankası'nın (MB) 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar açıklamasına muhalefetin tepkisi sürüyor. Bu konuda çarpıcı bir değerlendirme de CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'dan geldi. CHP'li Uzun, sekiz bakanlığın bütçesinin toplamanın 817.8 milyar lira olduğuna işaret eden Uzun, Merkez Bankası'nın zararının bunun üzerinde olduğunu vurguladı. Türkiye'nin sefalet endeksinde 5. sıraya yerleştiğini hatırlatan Uzun, "Özellikle dar gelirli yurttaşlarımız çok zor günler geçirirken, orta direk ise yok edildi. Bir kişinin 'ben bilirim; faiz neden, enflasyon sonuçtur' safsatası ve kuru inadı uğruna Türkiye; enflasyonun, işsizliğin ve yoksulluğun pençesine düştü." dedi. CHP'li Uzun açıklamasını "Geldiğimiz noktada ülkemiz sefalet liginde hızla üst sıralara tırmanırken, memurlar ve esnaflar yoksulluk sınırının altında günü kurtarmaya çalışır, toplumun tüm kesimleri ise hayatta kalma savaşı verir hale geldi. Hal böyleyken yandaş şirketlere tam gaz destek olan iktidar, parası olanlara da ülkenin kaynaklarını akıtmaya devam etti. Merkez Bankası dövizi tutmak için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabını başlattı. Bol bol para bastı. Paralar KKM hesabı açan varlıklı kişilere aktarıldı. Ancak fatura yine halkın sırtına yüklendi. İktidarın ülkeyi soktuğu girdapta mutlu azınlık hariç herkes sürünmeye devam etti. Maaşlar eridi, vergi yükü daha fazla yoksul halka yayıldı hatta deprem gerekçe gösterilerek 2 kez MTV toplandı. Sonuç ise koca bir sıfır. Her ay bir sonraki yıla ertelenen enflasyonu düşürme vaadi ile günü kurtarmaya çalışan iktidarın artık bu ülkeye daha fazla zarardan başka verebileceği hiçbir şey kalmamıştır." diye sürdürdü.