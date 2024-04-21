Annesinin üzerine benzin döküp yaktı. Böyle evlat olmaz olsun

Kaynak: İHA
Annesinin üzerine benzin döküp yaktı. Böyle evlat olmaz olsun
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde para istediği annesinden ret cevabı alınca benzin dökerek kendisini ve annesini ateşe veren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet veren olay, 18 Nisan Perşembe günü Sakarya’nın Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, geçen hafta annesi M.Y.’den (64) bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) sinirlendi.

Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin dökerek annesi ve kendisini ateşe verdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

suclu.jpgOlay yerinde müdahalesi yapılan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Vücudunda 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan M.Y., buradaki müdahaleler sonrasında Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

SALDIRGAN EVLAT TUTUKLANDI

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Her iki elinde de yanıklar olan şüpheli Ö.Y. ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Şahıs, burada tamamlanan işlemler sonrasında elleri sargılı bir şekilde adliyeye sevk edildi.

suclu2.jpgÖ.Y.’nin kendisini görüntüleyerek soru yönelten gazeteciye, “Niye çekiyorsun ki bu kadar, ne yaptığımı sen nereden biliyorsun?” cevabını vermesi ve ‘Pişman mısınız?’ sorusunu ise yanıtsız bırakması dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen Ö.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi gören anne M.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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