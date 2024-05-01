Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 1 MAYIS OHAL'İ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Taksim Meydanı’nda kutlanmasına izin vermeyen İstanbul Valiliği, benzeri Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde görülen uygulamaya imza attı. Taksim’e ulaşan bütün yollar ulaşıma kapatıldı. Megakentte metro, metrobüs, tramvay, vapur ve deniz ulaşımına kısıtlama getirildi.

İSTANBUL’daki Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına getirilen yasağın Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) iptal edilmesi de AKP iktidarına geri adım attırmadı. Önce İstanbul Valiliği ardından da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ana muhalefet partisi CHP ve sendikaların “AYM kararına uyun” çağrısına rağmen Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki gün Bakan Yerlikaya’ya yaptığı “Kararı gözden geçirin. Olay çıkmaması için CHP örgütleri sahada olacak. Kefili de benim” çağrısı iktidardan karşılık bulmadı. İstanbul Valiliği dün sabah mega kentte 1 Mayıs için alınacak önlemleri madde madde sıraladı.

Benzeri OHAL uygulanan kentlerde görülen uygulama ile İstanbul’da 1 Mayıs’ta bir yerden bir yere gitmek neredeyse imkansız hale geldi. Valilik yasakları ile karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama ise saat 05.30 itibariyle başladı.

Taksim’e çıkışın sembolü İstiklal Caddesi ve caddeye bağlanan bütün yollar trafiğe kapatıldı. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'teki birçok cadde ve ana arterler ile D-100 kara yolunun bazı bölümlerinde trafik akışı sağlanamadı.

İBB de İstanbul Valiliği’nin aldığı kararlar sonrası yeni düzenleme yaptı. İETT, valiliğin aldığı karar gereği metrobüs hattında Çağlayan – Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında yolcu indirme ve bindirme yapılmayacağını açıkladı.

Otobüs hatlarının seferlerine, planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi. Kapatılacak yollar sebebiyle oluşabilecek yoğunlukları bertaraf etmek amacıyla 520 ek sefer için 65 araç hazırda bekleyeceği belirtildi.