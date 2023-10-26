Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Açlık sınırı, asgari ücrete yapılan çifte zammı yuttu

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ekim ayında 878 lira artarak 15 bin 420 liraya kadar yükseldi. Son bir yılda 7 bin 197 liralık artış kaydeden açlık sınırı, 2023’ün Ocak-Haziran dönemi için 5 bin 500 liradan 8 bin 506 liraya ara zamla da ağustosta 11 bin 402 liraya yükseltilen asgari ücrete yapılan toplam 5 bin 900 liralık çifte zamma fark attı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından aylık olarak düzenli olarak hesaplanan Türkiye’nin açlık ve yoksulluk sınırı verileri, gün geçtikçe halkın cebini vuran ekonomik krizin geldiği noktayı göz önüne serdi.

Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Ekim 2023 sonuçları açıklandı.

Verilere göre son aylarda başta gıda, ulaşım ve barınma olmak üzere tüm alanlarda hızlanan fiyat artışları, ülkedeki açlık ve yoksulluk riskini her geçen gün daha da artırdı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ekim ayında 15 bin 420 liraya kadar tırmanırken, yoksulluk sınırı da 44 bin liraya dayandı.

Açlık sınırı ekimde bir önceki aya göre 878 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama bin 366 lira yükselerek 28 bin 475 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 208 lira arttı.

Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 7 bin 179 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 185 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son 12 ada toplam 19 bin 346 liralık artış gösterdi. Açlık sınırındaki bir yıllık artış 2023 yılında asgari ücrete yapılan toplam 5 bin 900 liralık çifte zamma yaklaşık bin 300 lira fark atmış oldu.

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ekimde 28 bin 475 liraya yükseldi. Ekimde dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 413 liraya çıkarken, barınma (kira dâhil) harcamaları 5 bin 500 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 3 bin 764 lira,sağlık harcamaları bin 209 lira oldu.

Ulaştırma harcamaları 9 bin 435 liraya çıktı, haberleşme harcamaları bin lira, eğlence ve kültür harcamaları 920 lira, eğitim harcamaları 677 lira, tatil-otel harcamaları 2 bin 916 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 641 lira oldu.

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre ise, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar ekimde bir önceki aya göre 206 lira arttı, 2022 yılının aynı ayına göre ise 2 bin 141 lira artarak 4 bin 254 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 30 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 120 liralık artışla 333 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre 276 lira artarak 3 bin 518 liraya çıkan süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yıllık dönemde ise bin 349 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ekimde 30 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 678 lira artarak bin 334 lira oldu.

Sebze harcaması da önceki aya göre 251 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 16 lira artarak 2 bin 99 liraya kadar çıktı. Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama ekimde 7 lira artarak bin 323 liraya, pirinç ve bulgur harcamaları da 94 lira artarak 725 lira oldu. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama ekimde 32 lira artarak bin 48 lira oldu.

Merve KIZILALP