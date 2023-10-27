Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiye isyanı: SEÇİMDE GÖRÜŞÜRÜZ

Milyonlarca emeklinin “Çalışan-çalışmayan” denilerek kapsam dışında bırakıldığı 5 bin liralık ikramiyeyi içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. Kararı sosyal medya hesabından “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun” diyerek duyuran Bakan Işıkhan’a tepki gösteren çalışan emekliler, yerel seçimleri işaret ederek “Martta, bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz” diye isyan etti.

İktidarın TBMM’ye sunduğu Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul’da AKP ve MHP milletvekillerin oyları ile kabul edildi.

Kabul edilen yasaya Plan ve Bütçe Komisyonu’nda eklenen madde kapsamında çalışmayan emeklilere bir seferliğine 5 bin lira ikramiye ödenecek. Ancak düzenlemeye göre emekli olan bir kişi ekim ayında bir gün bile çalışsa ikramiye alamayacak.

Teklifin görüşmeleri sırasında düzenlemeyi “Çalışan- çalışmayan emekli” ayrımı yaptığı gerekçesiyle eleştiren CHP’nin bütün emeklilere ikramiye verilmesi ve verilecek ikramiyenin 15 bin liraya çıkarılması yönünde önergesi de AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

Ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak olan ikramiye içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Bakan Işıkhan’ın bu paylaşımına ikramiyeden yararlanamayan yüzlerce emeklilerden tepki yağdı.

“Emekli Hiç Bu Kadar Ezilmedi” ve "Çalışan Emekli Üvey Evlat Mı” etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

l @lkEr08407512777: Verdiğiniz ikramiye değil sadakadır. Ayrıca bizi desteklemiyorsunuz ve yanımızda da değilsiniz. Aylardır sesimizi duymuyorsunuz. Lütfen aklımızla dalga geçmeyin…

l @Sef19230904: Ya Allah aşkına Sayın Bakan; Kiraların günümüzde 10.000 TL’den başlarken, hayat pahalılığı her gün almış başını giderken, bu enflasyonda 7.500 TL verdiğiniz emekliye bir defaya mahsus payı olarak verdiğiniz 5.000 TL falan yemez. Martta, bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz.

l @ferhat_0972: Pardon anlamadım. Destekleme, yanımızda olma v.s. Bundan bizim niye haberimiz olmadı. Gel 31 Mart gel.

l @gunes_oguz: Ben de emekliyim ama kıymetli değilim sizlerin nazarında. Ayırdınız bizi çünkü. İyi dalga geçiyorsunuz emeklilerle. 7.500 TL alan aynı maaşı almaya devam ediyor nisandan beri... Yılbaşına kadar da devam edecek. Nerede bu destek! ‘Çalışan- çalışmayan emekli’ diye ayırdınız Türk emeklisini. Böyle bir şey daha önce hiç görülmedi Türkiye Cumhuriyeti’nde. Oyuncağa çevirdiniz biz emeklileri.

l @dileketesgk: Sayın Bakan hangi emeklinin yanındasınız? 7.500 lira emekli aylığı verdiğiniz emeklinin mi, çalışan emeklinin mi ya da çalışmayan emeklinin mi? Yoksa kök aylık gibi ucube bir sisteme mahkûm ettiğiniz emeklinin mi? Söyleyin lütfen siz hangi emeklinin yanındasınız?

l @ozcanacar: Aldığı emekli maaşıyla geçimini sağlayamadığı için ÇALIŞAN EMEKLİYİ ikramiyeden muaf tuttunuz. Bu karar ne adalete ne eşitlik ilkesine ne de vicdanlara sığar.

l @Nesee: Yeni Türkiye Yüzyılının inşası söylemleriyle tablolar çizilirken, bugün emeklilere yapılan ayrıştırmaya hayretler içinde kaldık. Buda mı başımıza gelecekti. Vatandaşı kucaklaması gereken bir otorite, nasıl diğerini iter üvey evlat muamelesi yapar?

l @okanyilmaz: Emekliyi ikiye bölmediğiniz kalmıştı onu da yaptınız. Hakkım haram olsun. Allah da sizi 7.500 TL’ye muhtaç etsin.

l @ibrahimcçil: Sayın Bakanımız hani hep ‘Yaparsa AKP iktidarı yapar ve de hep ilkleri yapar’ diyorsunuz ya çok doğru. Verdiğiniz sözleri tutmayarak üstüne birde esnaf ile dalga geçerek ilkleri yapıyorsunuz.

l @ercannxx: Adam emekli 5 dairesi var 4 daireden kira alıyor çalışmıyor bu adama 5 bin TL var. Adam emekli 7.500 TL sadaka aylık alırken kirasını vermek için üç kuruşa çalışıyor, bu adama 5 bin TL sadaka yok. Bu nasıl acımasızlıktır biri bana anlatsın. Bu arada bütün tepkilere rağmen yapılan ayrımcılığın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınması bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, söz konusu teklifin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandığı gün yaptığı açıklamada, yapılan bu adaletsizliğin yargı süreçlerine taşınmadan giderilmesini istediklerini belirterek şunları söylemişti:

“Bu durum ne vicdanlara sığar, ne adalete sığar, ne de sosyal güvenliğin nimet-külfet

dengesi ilkesine uyar. Bütün bu değerlendirmelerin ışığında asla hak etmediğimizi düşündüğümüz bu ötekileştirmelere karşı öncelikle yasal ve anayasal haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz."

Kadir OK