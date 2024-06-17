Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Rant uğruna 20 yılda 2.7 milyon hektar TOPRAK, BETON oldu

“Milli ekonominin temeli tarımdır" diyen Ulu Önder Atatürk’ün bu düşüncesinin tersine son 20 yıldır Türkiye, tarım arazilerini inşaata açarak 2.7 milyon hektar toprağını kaybetti. Çiftçi artan maliyetlerle üretimi bırakınca, tarım ürünleri ithalatı patladı. Sadece tarım değil, hayvancılık da öldü. Gıda fiyatları tırmandı. 2002’de 7,46 milyon olan tarımsal istihdam 5 milyona indi.

Türkiye son 20 yıldır, inşaata yaptığı yatırımla ormanlarını, tarım arazisini gözden çıkardı ve AKP iktidarı döneminde 2.7 milyon hektar tarım arazisi inşaat sektöründeki ranta kurban edildi.

17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü ve Toprak Bayramı’nda Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB ve TEMA Vakfı yazılı bir açıklama yaparak, ülkemizdeki toprak kaybına karşı önlem alınmasını istedi.

Ulu Önder Atatürk “Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık” diyerek toprağın ve tarımın önemine dikkat çekmişti.

TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç da “Tarih verimli topraklarını kaybeden tüm uygarlıkların çöktüğünü ve büyük bedeller ödediğini gösteren örneklerle dolu” diyerek, Türkiye’nin son 20 yıldaki 2.7 milyon hektar toprak, yani tarım arazisi kaybının artmaması için acilen önlem alınmasını istedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar da, son 20 yılda tarım arazisi alanının 23.9 milyon hektara gerilediğine dikkat çekerek “Ülkemizin en stratejik sektörlerinden olan tarımın en temel sermayesi olan tarım arazilerini korumak, gıda güvencesinde sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir” dedi.

“TARIM ARAZİLERİNİ İMARA AÇMAYIN"

TZOB Başkanı Bayraktar yazılı açıklamasında şu noktalara dikkat çekti: “Ülkemizde tarım arazileri yıldan yıla azalıyor, kırsalda genç nüfus azalıyor, maliyetler nedeniyle çiftçi üretmekte isteksiz davranıyor. Nitekim yüzölçümü 78,35 milyon hektar olan Türkiye’nin, uzun ömürlü bitkilerle beraber toplam arazi miktarı son 20 yılda 26,6 milyon hektardan 23,9 milyon hektara geriledi. Bu süreçte 2,6 milyon hektar tarım arazisini kaybettik.

Ülkemizde en fazla tarım arazisine sahip Konya, Ankara, Şanlıurfa ve Sivas illerinde son 10 yılda tarım arazisi 1,8 milyon dekar azaldı. Söz konusu bu illerde ki azalma sırasıyla Şanlıurfa’da yüzde 7,9, Ankara’da yüzde 3,5, Sivas’ta yüzde 1,8 ve Konya’da yüzde 1,4 oranındadır. Artan nüfusla beraber kişi başına düşen arazi miktarı azalmaya devam ediyor.

İstatistiklere göre 2010 yılında kişi başına 3,3 dekar arazi düşerken, bu değer 2015 yılında 3 dekara ve günümüzde ise 2,8 dekara geriledi. Bu amaçla tarım arazilerinin amaç dışına çıkarılması kesinlikle önlenmelidir. Karayollarını ve şehirlerin gelişimini projelendirirken, verimli tarım arazileri yerine tarıma elverişli olmayan, daha verimsiz arazilerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazilerimizin, imara açılmasına asla izin vermemeli, bu arazilerin üzerine sanayi tesisleri, şehirler kurulmamalıdır. Turizm, madencilik ve ulaştırma için verimli tarım arazilerimizi kullanmamalı, meyve ağaçlarını, zeytinlikleri kesip yazlıklar inşa edilmemelidir."

Orhan ARABACILAR