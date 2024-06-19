Yeniçağ Gazetesi'nin 1. Sayfası

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YURT DIŞINA ŞİMDİ DE PARALARIMIZ GÖÇÜYOR!

Nitelikli insan gücünden sonra gayrimenkul yatırımları da rotayı yurtdışına çevirdi. Maddi durumu iyi olan Türk vatandaşları artık Türkiye'de değil İngiltere, İspanya, Yunanistan ya da Dubai'de ev alıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin göç ve ekonomi politikalarının yol açtığı riskler konusunda uyarıyor.

Türkiye’de son yıllarda uygulanan siyasi ve ekonomik politikalar, on binlerce doktor, mühendis ve nitelikli insan kaynağının yurtdışına göç etmesine yol açtı. DWTürkçe'de Değer Akal imzasıyla yer alan habere göre yükseköğretim için başka ülkelere giden gençlerin sayıca artıyor, Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları da rekor üstüne rekor kırıyor. Son aylarda bu gelişmelere yeni bir trend daha eklendi. Türk vatandaşlarının yurtdışında gayrimenkul alımlını dikkat çekici şekilde yükselişte. Maddi durumu iyi olan Türk vatandaşları artık Türkiye'de değil İngiltere, İspanya, Yunanistan ya da Dubai'de ev alıyor.

Finans uzmanı Tunç Şatıroğlu'na göre yurtdışından gayrimenkul alımında ilginin bu kadar çok artmasının gerisinde Türkiye'de hükümetin izlediği hatalı ekonomi ve göç politikaları yatıyor. Dövizin sürekli olarak baskılanması ve mevduat faizinin enflasyonun altında kalmasının elindeki birikimi korumak isteyen vatandaşı yeni arayışlara yönlendirdiğine işaret eden Şatıroğlu, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasında fiyatların anormal şekilde artmasının da bu tercihte etkili olduğunu kaydetti.

Düzensiz göç nedeniyle artan nüfus ve gayrimenkul alımı karşılığı vatandaşlık verilmesinin de fiyatların artmasına yol açtığını ifade eden Şatıroğlu açıklamalarını "Ayrıca kira artışına yüzde 25 sınır getirilmesi, adeta ev sahibini bir düşman olarak gören bir anlayışını ortaya çıkması, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ihtilafların yargı yoluyla hızlıca çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Türkiye'de konut alıp kiraya vermek cazibesini yitirdi. Bunun üstüne bir de gayrimenkullere yeni vergiler getirileceği yönünde haberler çıkmaya başladı. Özetle, insanlar 'Gayrimenkul yatırımımı Türkiye'de yapmam için enayi olmam lazım' diyecek noktaya getirildi." diye sürdürdü. Şatıroğlu, yurtdışında gayrimenkul alanların kira gelirlerini döviz olarak aldıklarını, bunu kendileri açısından bir güvence olarak gördüklerini belirterek bunun da yurtdışına ilgiyi arttıran önemli bir etmen olduğunu ifade etti. Konut almanın artık bir hayale dönüştüğünü belirten Şatıroğlu, AKP hükümetinin ciddi boyutta artan kiralık konut ihtiyacını karşılayacak politikalar üretmediğine dikkat çekerek "Tedbir almak için çok geç kalındı. Kiralar daha artacak, kiralık ev bulmak daha da zor hale gelecek. İnsanlar ne yazık ki perişan olacak. Nas ve Ensar anlayışıyla sorunlara çözüm üretilemez. Yasakçı ve müdahaleci anlayışın terk edilmesi gerekiyor. O da bu zihniyetle mümkün değil" öngörüsünü aktardı. Uzmanlar, Türk vatandaşları için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vize almanın artık çok zor olduğuna, vize derdinden kurtulmak isteyenlerin de gayrimenkul alarak bu sorunu aşmaya çalıştıklarına işaret ediyor.