Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bugün "Bu millet seni unutur mu" başlığıyla çıktı

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Türk Ulusu Ata’sını andı saat 9’u 5 geçe hayat durdu

Ulu Önder Atatürk, vefatının 85. yılında tüm yurtta vatandaşlar tarafından saygı ve özlemle anıldı. Saat 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde ülke genelinde hayat adeta durdu. Özellikle Anıtkabir ve Ata’nın hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na akın eden insanların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete göç edişinin 85’inci yılında tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Azerbaycan’da ve Türklerin yoğun olduğu dünyanın bir çok ülkesinde saygıyla minnetle anıldı.

Dün tüm yurtta saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yılında saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de hayat adeta durdu.

Her zaman olduğu gibi dün de en görkemli anma vatandaşların çok yoğun katılımıyla Anıtkabir’de gerçekleşti. Yediden yetmişe yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaş Anıtkabir’e akın etti.

Ziyarete açılmasının ardından vatandaşlar Atatürk’ün mozolesini ziyaret ederek, dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi sırasında askerlerin seremonisi de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Anıtkabir’deki hoparlörlerden Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nun ses kaydı da paylaşıldı.

Anıtkabir’i ziyaret eden 79 yaşındaki Kemal Ocak, "Atatürk, bu topraklarda asla bitmeyen bir umuttur. Bu umudu ayakta tutmak için bugün buradayız. Biz, torunlarımız, torunlarımızın torunları Atatürk’ün bu mirasını korumak için varız ve var olacağız." dedi.

İstanbul’un dört bir yanında vatandaşlar, 10 Kasım sebebiyle saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu. Ata’nın hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki odası ziyaretçi akınına uğradı. Kentin en işlek caddeleri, köprü ve meydanlarında hayat, Ata’ya duyulan saygı dolayısıyla 1 dakikalığına durdu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti. Kentte hizmet veren metro ile metrobüs hattındaki araçlar, Ata’ya duyulan saygının işareti olarak saatler 09.05’i gösterdiğinde hareket etmedi.
Maltepe ve Kadıköy’de vatandaşlar ellerinde bayraklarla 'Ata’ya saygı zinciri oluşturdu.

Yurdun dört bir yanında Edirne’den Kars’a, Artvin’den Hakkari’ye kadar yediden yetmişe, çiftçisinden, memuruna, amirinden, sanayicisine, simitçisinden, inşaat işçisine kadar tüm vatandaşlar saatler 9’u beş geçeyi gösterdiğinde işlerini bırakarak tüm samimiyet ve özlemleriyle Atatürk’e olan saygı ve hasretlerini tüm dünyaya gösterdi.

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